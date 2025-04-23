全中運／110公尺跨欄13秒15衝線 吳育廷創U20新猷

全國中等學校運動會昨天在田徑場上傳來破紀錄佳績，代表楊梅高中在高中男子組一一○公尺跨欄（欄高九九點一公分）出賽的吳育廷，以十三秒一五奪下金牌，超越日本全國紀錄保持人泉谷駿介七年前創下的亞洲Ｕ20紀錄十三秒一九，成為新科亞洲紀錄保持人。

吳育廷國中時期曾在全中運拿過金牌，升上高中後不僅成績出現起伏，還因為前頭有學長林翊凱、謝元愷、謝俊彥，成績總是落在三人之後，去年全中運僅以第四名成績作收。

這三名好手相繼畢業後，吳育廷在今年全中運大放異彩，先在預賽跑出平個人最佳紀錄十三秒四五，準決賽更以十三秒二七打破謝元愷保持的我國Ｕ20紀錄十三秒三九，昨天登場的決賽更進一步提速，以十三秒一五成績率先衝線，拿下高中生涯第一面全中運金牌。

吳育廷這個成績打破泉谷駿介保持七年的亞洲Ｕ20紀錄，放在世界Ｕ20賽史上也能排上第十六名，賽後直言成績超乎自己想像，「這是高中生涯完美句點，畢竟亞洲紀錄這件事想都不敢想。」

吳育廷指出，儘管高中前兩年成績不如幾位學長，不過自己算是抗壓蠻強的選手，加上經歷去年世中運和亞洲賽事的洗禮，受到不少刺激也因此成長，「這應該是我高中三年節奏抓得最好的一趟，因為變得更成熟了。」

教練莊一鴻透露，吳育廷賽前練習時狀況並不好，甚至還因此急哭了，「他是一個很聽話的選手，企圖心也相當強，不過有時容易受到訓練狀況影響信心，我們就是一直鼓勵他，但最重要還是看他自己，願意配合、相信教練才是最重要的。」