高球／台灣業餘錦標賽點燃戰火 韓國軍團包辦前三

2025年第32屆台灣業餘高球錦標今天在高雄信誼球場點燃戰火，韓國軍團以崔俊熙65（-7）桿、安成賢66（-6）桿、金珉秀69（-3）桿，在男子個人組包辦前三名；業餘球后吳秀敏及鄭敏瑞花開並蒂，都繳出68（-4）桿，在女子組暫並列第一；團體賽也是韓國選手天下，分別在男、女組大幅領先，冠軍幾入囊中。

今天南台灣晴朗高溫的豔陽天，助長了選手的表現，佳績頻傳，男子10人、女子6人，共16人繳出低於標準桿的「紅字」，4位參賽韓國男子選手更如領頭羊，其中二度參賽的韓將崔俊熙、安成賢、兩人頻頻抓鳥、愈戰愈勇，把對手甩在後頭。

崔俊熙以8鳥、1柏忌締造當日最低桿，在男子組暫居第一，他說：「信誼球場果嶺和球道比去年的高雄球場好很多，我相信自己的推桿，表現得也很平順。」他目前仍是韓國國家隊員，他直言今年捲土重來參加台灣業餘高球錦標賽，就是鎖定去年沒有獲得的冠軍，「一年來我大都參加職業比賽，也贏得一場業餘比洞賽冠軍，收穫很多。」

我國男子選手以今年國家隊狀元謝承洧4隻小鳥、1次柏忌的69（-3）桿表現最佳，與韓國的金珉秀暫並列第三的他說：「今天的狀況普通，雖然可以打出好球，但不夠穩定，唯一的柏忌就是不到一步的短推失誤，最後以三推收場。」

面對韓國選手的優異表現，謝承洧有感而發，「韓國的高爾夫教學系統化，選手動作穩定，相形之下國內的教學系統性不足，缺什麼教什麼，動作的穩定性不如韓國。」

女子組泰國克莉強亞（Kritchanya Kaopattanaskul）及韓國吳秀敏、鄭敏瑞等三人均從第10洞出發，以68（-4）桿暫並列第一，其中克莉強亞在第18洞抓鷹，鄭敏瑞在後九洞抓4隻小鳥、沒有柏忌，追平兩位勁敵。

我國的林品杉、陳襄、曾芷盈均繳71（-1）桿，暫時並列第四，明天將決定團體賽名次，個人賽則打四輪，25日產出最後冠軍。