富邦全民線上跑全新開跑 世界地球日力挺運動永續

響應世界地球日，富邦金控全台最大馬拉松「富邦 Run For Green™全民線上跑」盛大回歸！富邦金控 2024 年首推出「富邦 Run For Green™全民線上跑」深獲廣大跑友好評，而響應世界地球日，富邦金控不但在22日宣布這場全台最大馬拉松全新開跑，今年更攜手永續夥伴 GARMIN 合作舉辦「富邦 Run For Green™ x GARMIN 象山輕越野跑」，並跨界與食、衣、動、行領域知名品牌夥伴合作，擴大力挺跑者與地球永續。

此外，富邦金控也在22日世界地球日當天首度公開「臺灣山林復育協會執行長蔡智豪-種樹的人」品牌故事影片，呈現 Run For Green™計畫對於生態復育的正向影響力。這是富邦金控推出的「品牌故事系列」開場之作，透過六位來自不同領域的真實人物故事，展現富邦對社會正向影響力的深耕與承諾，持續帶動善的正向循環。

而在影片中，蔡智豪亦根據環境與樹種特性，嚴謹規劃植樹地點與品種，落實富邦 Run For Green™倡議計畫，以復育台灣原生種為核心理念，推動台灣海岸造林，守護綠色邊防與海岸生物多樣性。

富邦金也指出，此次民眾同樣可透過 GARMIN 等穿戴式裝置或 Strava 等常見的跑步紀錄 APP 綁定上傳資料，累計跑滿 40 公里即可線上領取富邦為跑者種下的一棵樹。「富邦 Run For Green™全民線上跑」去年首推參與人數近 2.9 萬人，領樹量超過 6.6 萬棵，相較 2023 年領樹量成長四倍；此外，富邦金今年度活動更擴大與跨界永續夥伴合作，包含Uber Eats、adidas、GARMIN、Gogoro 等知名品牌均在合作之列，完成里程目標的跑者，富邦金將加碼贈送食、衣、動、行領域好禮回饋。