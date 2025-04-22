全中運／蔡艾瑄首奪體操全能金牌 感謝教練爸爸蔡恆政

就讀新北明志國中2年級的蔡艾瑄，今天在全中運女子體操全能項目以46.700分首度摘金，而她把這面金牌，獻給一直在背後指導的奧運教練爸爸蔡恆政。

蔡恆政是奧運國手丁華恬的指導教練，而他的2個女兒蔡艾潔、蔡艾瑄從小也都跟著爸爸進出體操館，由老爸親自指導。

蔡艾瑄今天在國女組體操個人全能分數分別為跳馬12.200分、高低槓11.750分、平衡木10.850分與地板11.900分，總分46.700。

蔡艾瑄在接受媒體訪問時表示，以前更小的時候都會想說，為什麼放假都要待在體操館，不能跟其他人一樣出去玩，「但我現在已經不會這樣想，只想要更專注的訓練。」

月初蔡艾瑄前往世界中學生U15運動會，15日才返台，調整時差2天後轉戰台南全中運。她坦言世中運比完賽後，間隔快一週沒訓練，一度有點擔心全中運會調整不好，所幸最後順利完賽並摘下金牌。

蔡艾瑄笑說：「還是能感受到爸爸對我和對其他選手的差別，似乎會比較嚴厲一點，但還好有姊姊陪我一起被罵。」

蔡恆政今天對中央社記者說，其實賽前評估就相當有機會（金牌），從第1項下去後就把分數拉開，給了對手一些壓力，自己後面3個項目就好做多了。

他也提到，教練和爸爸的雙重身分並不會困擾，「我回到家很少在聊體操的事情，就是多關心女兒的生活，不要給她們太多壓力。」