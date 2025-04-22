全中運／林子婕田徑國女百米跨欄 破U18全國紀錄摘金
年僅14歲的新北市明德高中國中部二年級林子婕，今天在全中運國女100公尺跨欄，以13秒48摘金，並且打破自己所保持的U18全國紀錄。
去年林子婕剛升上國一首度參加全中運，就跑出13秒80史上第2快的成績，僅次於林庭瑋在2018年締造的U18全國紀錄13秒63。
今年全中運，林子婕技術、心態更加成熟，只不過昨天預賽的時候被台南烈日曬昏，只跑出14秒13；不過經過休息和冰敷，她隨即在下午的準決賽跑出13秒54，締造新的U18全國紀錄。
今天的決賽，林子婕再把成績往前推進，賽後她接受媒體訪問時笑說，其實熱身狀況很不錯，自己也很興奮，「所以我看到秒數的時候其實不太滿意，按照自己今天的狀態，成績應該要更好才對。」
林子婕剛在塞爾維亞的U15世界中學生運動會女子100公尺摘金，回台後又在全中運發光發熱，她表示：「最感謝教練，幫我在短短的幾天內想了很多菜單來幫我抓回跑掉的動作。」
林子婕的教練張勝煇提到，結束全中運征戰後，林子婕將積極備戰台灣田徑公開賽，將越級跟成人選手競爭，不過會以200公尺賽事為主。
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