快訊

逆向撞康橋環島車隊！肇事冷氣工出院一度失聯 致歉曝彎腰撿東西釀禍

涉立委罷免連署書風波 黃呂錦茹無保請回…北檢不服今提抗告

飯糰店曾承諾「有賺能漲房租」…高雄女房東首現身 喊冤：我不是惡房東

網球／手握體育傳奇獎 納達爾自爆：完全不想念網球

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
納達爾。 歐新社
納達爾。 歐新社

體壇大獎勞倫斯世界體育獎（Laureus World Sports Awards）昨天在馬德里登場，去年退役的網壇傳奇「西班牙蠻牛」納達爾Rafael Nadal）獲得「體育傳奇獎（Sporting Icon award）」，不過樹立無數網壇紀錄的他卻透露，退役後完全不會想念網球。

38歲的納達爾生涯打下22座大滿貫金盃，其中14座是法網金盃，是名滿天下的「紅土之王」；近年長期受傷勢所苦的他，去年11月台維斯盃後正式退役。

穿著黑色西裝現身勞倫斯世界體育獎頒獎典禮，納達爾受訪時提到，退役後不會想念網球，「但不是因為我厭倦了網球或是競賽，完全不是，我很高興結束職業生涯，如果可以的話，我會繼續打下去，因為我熱愛我所做的事情。」

「這是我的熱情所在，一生為此努力，只是當你意識到自己身體已經無法繼續下去，你試著闔上這一篇章，而我關上了。」納達爾形容說。

身為西班牙指標球星，納達爾還透露，已經延後做出最後的退休決定，「因為我需要時間來確定這是正確的。最困難的事情是坐在沙發上思考是否該繼續打下去，當我看到自己身體沒能恢復到繼續在球場享受該有的比賽水準，我做出停下來的決定。」

納達爾解釋，這些過程就是為何自己不會思念網球，「因為我心安理得知道我已經用盡全力，而且我的身體已經無法付出更多了。」

Rafael Nadal 台維斯盃 納達爾

延伸閱讀

傳奇再臨！薩克斯風大師Kamasi Washington 6月登台北

全中運／台南「小蠻牛」陳冠守拚復仇 放眼國際職業賽

網球／吳東霖開轟網協、黃金計畫 體育署出面回應

周杰倫曬父子合照　帥兒Romeo清晰正面曝光

相關新聞

全中運／林子婕田徑國女百米跨欄 破U18全國紀錄摘金

年僅14歲的新北市明德高中國中部二年級林子婕，今天在全中運國女100公尺跨欄，以13秒48摘金，並且打破自己所保持的U1...

網球／手握體育傳奇獎 納達爾自爆：完全不想念網球

體壇大獎勞倫斯世界體育獎（Laureus World Sports Awards）昨天在馬德里登場，去年退役的網壇傳奇「...

全中運／吳育廷男子百欄飆出13秒15 創U20亞洲新紀錄

在台南市舉行的全中運田徑賽事今天傳出破亞洲紀錄佳績，代表楊梅高中在高男110公尺跨欄（0.991m）決賽登場的吳育廷，以...

高球／台灣業餘錦標賽今高雄登場 日韓新星聯袂叩關

2025年第32屆台灣業餘高球錦標—聲寶，今天在高雄信誼球場揭幕，共有120位國內外青少年好手同場競技，亞洲高球王國日本...

柔道／楊勇緯2025年首戰亞錦賽 列頭號種子拚獎牌

台灣「柔道男神」楊勇緯即將於本週征戰柔道亞錦賽，迎接2025年賽季的第1個國際賽，同時被列為男子60公斤級的頭號種子，屆...

2025新北市鐵道馬拉松10週年熱血開跑

「2025新北市鐵道馬拉松接力賽」20日於貢寮、雙溪兩區盛大開跑。賽事精神「若要跑得快，就一個人跑！若要跑得遠，就一群人跑！」。 觀旅局指出，第10屆的新北市鐵道馬拉松接力賽，開報不到一週各組別隊伍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。