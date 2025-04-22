網球／手握體育傳奇獎 納達爾自爆：完全不想念網球

體壇大獎勞倫斯世界體育獎（Laureus World Sports Awards）昨天在馬德里登場，去年退役的網壇傳奇「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）獲得「體育傳奇獎（Sporting Icon award）」，不過樹立無數網壇紀錄的他卻透露，退役後完全不會想念網球。

38歲的納達爾生涯打下22座大滿貫金盃，其中14座是法網金盃，是名滿天下的「紅土之王」；近年長期受傷勢所苦的他，去年11月台維斯盃後正式退役。

穿著黑色西裝現身勞倫斯世界體育獎頒獎典禮，納達爾受訪時提到，退役後不會想念網球，「但不是因為我厭倦了網球或是競賽，完全不是，我很高興結束職業生涯，如果可以的話，我會繼續打下去，因為我熱愛我所做的事情。」

「這是我的熱情所在，一生為此努力，只是當你意識到自己身體已經無法繼續下去，你試著闔上這一篇章，而我關上了。」納達爾形容說。

身為西班牙指標球星，納達爾還透露，已經延後做出最後的退休決定，「因為我需要時間來確定這是正確的。最困難的事情是坐在沙發上思考是否該繼續打下去，當我看到自己身體沒能恢復到繼續在球場享受該有的比賽水準，我做出停下來的決定。」

納達爾解釋，這些過程就是為何自己不會思念網球，「因為我心安理得知道我已經用盡全力，而且我的身體已經無法付出更多了。」