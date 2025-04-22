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全中運／吳育廷男子百欄飆出13秒15 創U20亞洲新紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊梅高中吳育廷在全中運跑出男子110公尺跨欄（0.991m）亞洲U20新紀錄。圖／114年全中運執委會提供
楊梅高中吳育廷在全中運跑出男子110公尺跨欄（0.991m）亞洲U20新紀錄。圖／114年全中運執委會提供

在台南市舉行的全中運田徑賽事今天傳出破亞洲紀錄佳績，代表楊梅高中在高男110公尺跨欄（0.991m）決賽登場的吳育廷，以13秒15的成績衝線，不僅順利奪金，還改寫日本名將泉谷駿介所保持7年的U20亞洲紀錄13秒19。

吳育廷去年11月在全國中等學校田徑錦標賽就曾跑出13秒45佳績，儘管今年開季前幾站賽事未能再突破，不過昨天在全中運預賽衝出平生涯最佳的13秒45，準決賽更進一步提速到13秒27，改寫原本由謝元愷所保持的U20全國紀錄13秒39，晉級今天高男110公尺跨欄決賽。

吳育廷今天決賽更是展現絕佳狀態，最終以13秒15的成績通過終點，超越日本現任全國成人欄架紀錄保持人泉谷駿介在2018年創下的13秒19亞洲U20紀錄，在世界U20史上則排名第16，放在今年世界U20成績更足以排上第3名。

全中運 尺跨欄 田徑

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