高球／台灣業餘錦標賽今高雄登場 日韓新星聯袂叩關

2025年第32屆台灣業餘高球錦標—聲寶，今天在高雄信誼球場揭幕，共有120位國內外青少年好手同場競技，亞洲高球王國日本12人赴會，為最大的外籍兵團，南韓則由去年世界青少女冠軍吳秀敏領銜出征，來勢洶洶。

2025年第32屆台灣業餘高球錦標賽—聲寶，是連續第二年在高雄舉行，共有日本、南韓、澳洲、紐西蘭、泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡、緬甸、英國、斐濟及台灣等12國120位青少年頂尖好手參賽。

其中去年獲得世界青少女冠軍的南韓業餘球后吳秀敏目前世界第11，最佳世界排名第七，是本屆賽會世界業排名最佳的參賽選手，她上個月才獲2025年亞太業餘女子高球錦標賽亞軍。

日本12人中，男、女各6人，以15歲的長崎大星戰功最顯赫，他在20日剛結束的日本皇家青少年高球賽，以三輪221桿獲得男子第4名，並在當晚便飛來台灣，是近況最佳的日本選手。

日本派出12人來台參加台灣業餘高球錦標賽，後排右五為近況極佳的未來之星長崎大星。圖／中華民國高爾夫協會提供

日本隊此次參賽人數勝於往年，與中華高協理事長王政松去年10月走訪日本，與日本高協會長池谷正成舉行史上第一次「台日高球高峰會」不無關聯，使日本高協對台灣業餘高球錦標賽，有了更積極的回應。

我國選手同樣精銳盡出，六名男子國家隊員謝承洧、許柏丞、郭時祈、施友翔、柯亮宇、張哲綸全員到齊，女子國家隊員也有林品杉、謝秉樺、林潔恩、陳襄、張婷諭等五人參賽，僅陳宥竹一人缺席。

台灣業餘高球錦標賽前兩輪結束後將擇優晉級三、四輪，預訂25日頒獎閉幕，在昨天晚間舉行的歡迎晚會上，各國選手把賽事暫擱一旁齊聚一堂輕鬆說笑，度過賽前難忘的夜晚。中華民國高爾夫協會理事長王政松除了以東道主身份對賓客表達歡迎的熱忱，並特別點名感謝贊助商聲寶公司總經理許經朝、高雄市政府秘書長郭添貴裁判長何仲義、賽事總監鄭美琦及大會志工的長期的支持，「許經朝總經理一直都是台灣業餘高球錦標賽重要的合作伙伴，中華高協也將與聲寶一起走向更寬廣的未來。」