2025新北市鐵道馬拉松10週年熱血開跑

「2025新北市鐵道馬拉松接力賽」20日於貢寮、雙溪兩區盛大開跑。賽事精神「若要跑得快，就一個人跑！若要跑得遠，就一群人跑！」。

觀旅局指出，第10屆的新北市鐵道馬拉松接力賽，開報不到一週各組別隊伍便全數額滿，今年的完賽獎牌除了持續復刻台鐵的通行證「電氣路牌」，設計上首次將七神IP結合新北在地特色美景融入其中，色彩繽紛外，7棒角色們的拼接合體，讓追友們愛不釋手！而每面獎牌的背面更是刻上鐵道馬10週年推出的限定LOGO，讓追友們皆能人人擁有。

觀旅局表示，為了讓追友感受在地業者的熱情，今年更與貢寮、雙溪在地店家推出10週年專屬聯名限量好物，包括最適合在夏天來上一杯的冬瓜檸檬石花凍飲、手工綿密吐司、雙溪在地小農種植的山藥與南瓜饅頭等，這些商品皆刻有10週年限定LOGO，即日起至4月27日使用鐵道馬80元消費券即可入手。

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