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星期評論／外行人辦事？ 世壯運市民無感

聯合報／ 本報記者王慧瑛
民眾與世壯運4米高吉祥物壯寶拍照。圖／北市觀傳局提供
民眾與世壯運4米高吉祥物壯寶拍照。圖／北市觀傳局提供

2025雙北世壯運籌備4年，終於來到開幕前最後關頭，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜頻頻合體宣傳，卻連藍營議員都說「市民無感」，選手最在意的賽程表遲未提供完整資訊更是一大敗筆。執委會說要經過總會審核，但成敗責任是雙北市府要扛，近2萬6千名選手才是主角，選手感受將決定這場賽會評價。

世壯運報名初期，幾乎以雙北市民為主力，一度被譏為雙北運動會，加大宣傳力道後，熱度上升，國內有近2萬人報名，海外選手有6500多人參加。

為撐起這場賽會，雙北市政府各局處動起來，投入許多公帑、資源、人力，還是被認為不太到位，被質疑是外行人辦事。

北市體育局、觀傳局日前赴議會工作報告，有綠營議員直言，今天才知道吉祥物叫壯寶，質疑宣傳「四不像」，市民缺乏參與感。有藍營議員拿世壯運與昔日北市辦過的花博、聽奧、世大運相比，直言「市民無感」，應該讓民眾有光榮感，否則城市行銷效果將打折扣。

與世壯運相關標案超過百個，其中世壯運行銷標案預算高達3億多元，有議員指，在韓國的記者會和地鐵宣傳廣告1082萬，結果韓國選手僅71人報名，看不出實際成效。

其實比宣傳更重要的是賽程等行政作業細膩度，比賽規畫做得專業、周延，2萬多名選手自然會給好評，且幫忙口耳相傳。

籌備國際賽會任務重，每個環節都不能輕忽，主辦單位要滾動檢討、修正或強化，展現企圖心，加快腳步亡羊補牢，在5月17日開幕呈現最佳狀態。

世壯運 議員

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