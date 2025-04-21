世壯運／賽程公布不完整 選手跳腳

距2025雙北世壯運開幕剩不到1個月，選手反映，主辦單位預告4月17日公布賽程，官網能查到的仍是粗略資訊，只知比賽日期，卻不知在哪個時段比賽，讓人無所適從，多次撥打主辦單位電話，發現客服是外包，對方直言「電話接不完」，許多選手在追問賽程。

對此，世壯運執委會表示，部分細節待國際壯年運動總會核准，一旦確認會盡快放上官網。

新竹一名女子參加世壯運5000公尺競走項目，4月17日當天持續上網查賽程，只查到她參加的項目排在5月19日比賽，卻不知時段等詳細資訊，她說，參加世壯運的國內選手大部分是業餘運動員，通常需要請假或調班，賽程資訊不夠詳盡，選手難安排時間，不只國內選手困擾，國外選手若無法及早掌握賽程，更難處理機票、旅館等前置準備。

「雙北公車、捷運、工程圍籬到處可見世壯運即將登場資訊，選手們卻不知道哪個時間要比賽。」該名讀者說，世壯運報名費3666元，報名費偏高，行政作業卻不夠明快，讓人失望。

世壯運臉書粉專上，另有選手留言寫「球隊對球隊預賽對戰組合時間地點還是沒出來，要怎麼請假？」、「公布的資訊有跟沒有一樣，敷衍了事」。

世壯運執委會辦公室發言人郭音蘭表示，賽程均已公告在2025世壯運官網技術手冊，作業沒有延宕，對戰表、出賽時間等資訊，須經過國際壯年運動總會審核，一旦確認會盡快公布。郭也說，目前包含三對三籃球、橄欖球、射擊、鐵人三項等8個競賽種類有公告對戰表或出賽名單，其餘還待抽籤、總會審查等程序。

世壯運將在5月17日至30日舉行，報名人數2萬5950人，包含國內1萬9400人、國外6550人，海外選手以香港、日本、澳大利亞、中國大陸、蒙古、美國為大宗。

新北市議員黃淑君說，選手不清楚賽程，觀眾也不知何時能進場看比賽，主辦單位效率令人堪憂。北市議員簡舒培表示，連賽程這些基本事務都沒處理到位，凸顯世壯運沒準備好，恐怕與體育局長遭陣前換將，市府又找不到專業人士接手有關。