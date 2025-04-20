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全中運／奧運學長姐坐鎮 明德高中反曲弓男團摘金

中央社／ 台南20日電
全中運射箭項目。台南市體育局提供
全中運射箭項目。台南市體育局提供

114年全國中等學校運動會在台南舉行，今天進行射箭反曲弓團體賽，新北市明德高中選手在奧運國手學長湯智鈞、學姐雷千瑩「壓鎮」下，包辦男子團體金牌、女子團體銅牌。

今天登場的高中反曲弓男、女團體賽，從明德高中畢業的奧運台灣國手雷千瑩、湯智鈞、戴宇軒都到場觀戰，也給了下場比賽的選手莫大信心。

高中男子反曲弓團體賽，明德高中由柯倫祐、高健鈞、張宇謙組軍，決賽對上新竹縣竹北高中，前2局明德都輕鬆拿下，取得積分4比0優勢，第3局雙方戰平後，明德高中就以5比1積分摘金。

教練劉展明今天告訴中央社記者，關鍵人物應該還是擔任第1棒的柯倫祐，「他每次第1支箭幾乎都是9分、10分，帶給隊友很大的幫助跟信心。我也告訴他，高中最後一年不要留遺憾。」

柯倫祐表示，「我很喜歡擔任第1棒的角色，很有挑戰性，也可以給隊友增加安定感。最後一年的全中運，我也跟自己說拿出最好表現就好，很開心有好結果。」

明德高中男子反曲弓團體自從民國108年湯智鈞幫助學校拿下最後一次金牌畢業後，相隔5年才又再度摘金。

高中女子反曲弓團體賽，明德高中4強經過加射後敗給台北市麗山高中，但她們很快重整旗鼓，在銅牌戰以6比0擊敗新竹高商。

去年全中運獲得女子個人金牌的明德高中風佑築表示，確實有點可惜，在加射的時候落敗，「不過我們很快找到方式調整，銅牌戰終於有展現出該有的狀態，至少還是有帶走一面獎牌。」

全中運／體操國男組 大同高中4.65分差距惜鍍銀

台南全中運今天進行國男組競技體操成隊決賽及單項資格賽，北市大同高中以195.600，4.65分的差距獲成隊銀牌；不過隊上鄭丞佑，在地板、跳馬都高居資格賽第1，有望衛冕雙金。

大同高中教練鄭焜杰告訴中央社記者，「要不是鞍馬和雙槓有選手出現明顯失誤被扣分，不然我們應該可以多個6分，就能逆轉摘金了。」成隊金牌由北市螢橋國中帶走。

今天在大同高中最後一項地板項目開始前，成隊分數排在第3，但就是靠著鄭丞佑、高昊2名選手分別拿下12.950、12.850的高分，將獎牌顏色從銅轉銀。

鄭焜杰表示，國中生的動作很容易出現不穩定的狀態，加上難度分都偏低，「所以在地板項目，大同靠鄭丞佑、高昊一下子把分數拉高，才能拿下這面銀牌」。

鄭丞佑是鄭焜杰的兒子，也是大同體操隊的重要核心。

鄭焜杰表示，現在看兒子比賽已經不會緊張和擔心，「他現在做動作已經穩定很多，不會出現太大的瑕疵，當然希望他可以找到體操的樂趣，我們就是想辦法多幫忙而已。」

鄭丞佑從小跟著爸爸在體操館進進出出，自然也慢慢產生興趣。鄭丞佑在學校的運動會上，短距離跑步的速度特別快，出色的腳力，也是鄭焜杰決定把兒子拉進體操世界的原因。

全中運體操國男組 大同高中鄭丞佑力拚衛冕雙金

台灣體操國家隊教練鄭焜杰的兒子鄭丞佑4月初才在世界中學生U15運動會摘金，今天在全中運體操國男組，又稱霸地板、跳馬的資格賽榜首，對於衛冕金牌信心十足。

鄭丞佑在小學5年級時因左手骨折造成生長板破裂，原以為傷勢已痊癒，沒想到上了國中突然又疼痛，甚至到現在左手臂都還無法正常全部伸直。

儘管如此，還是無法撼動鄭丞佑想要練體操的心，他今天告訴中央社記者，不論手臂的狀況怎樣，「我從來沒有想過要放棄，就算因為手的問題無法再比個人全能，但也想繼續挑戰單項，把動作做到極致。」

對於今年的全中運，就讀台北市大同高中國中部3年級的鄭丞佑自認沒有什麼壓力，「我覺得下場的感覺很享受，也覺得自己經過U15世中運的洗禮後，經驗也變得更好一些。」

談到爸爸總是在旁觀戰，鄭丞佑笑說，「其實我覺得很好，因為每次我把動作完美做完時，第一時間就是希望爸爸可以在旁邊親眼看到。」

鄭丞佑除了地板、跳馬獲得資格賽第1外，單槓也排在第2，決賽日很有機會挑戰3金。

鄭焜杰表示，「其實單槓平常練得不多，主要是可以讓他左手臂伸展、拉直，算是意外的驚喜。」

鄭丞佑指出，「其實我滿喜歡單槓的，因為可以在空中飛又有旋轉，跟跳馬的感覺有點像，我覺得這樣的動作都很帥。」

全中運 湯智鈞 雷千瑩

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