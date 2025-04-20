路跑／百鐵教練領軍 長濱馬拉松首推暖身營

長濱雙浪馬拉松今年邁入10周年，參加人數首次超過2000人，今年更首度推出「長濱馬暖身訓練營」，吸引來自全台與國際的跑者提早進駐長濱進行為期三天的移地訓練。此次暖身營邀請百鐵名教練賴曉春、體能訓練專家陳玥羽以及中醫師喬聖琳共同參加，行程結合長濱獨特地貌與風土民情，設計出深具系統性與地方特色的暖身營，參加跑友驚呼：「長濱簡直就是運動生活的天堂！」

本次訓練內容包含課程「你會跑步嗎？」與「跑步預備備」，由教練帶領進行正確的跑姿、肌力與核心訓練，並首度引入「海風肌力訓練」、「金剛大道瑜伽課程」與「長濱在地飲食智慧」等創新訓練；晨跑、自行車騎行交叉訓練與海邊滾筒放鬆課程，讓選手在太平洋的潮浪聲中進行高效恢復與加強。

補給與飲食方面也體現長濱的純粹精神，訓練營每日提供使用在地當日的海鮮料理作為優質的蛋白質補給，如從長濱漁港直送餐桌的剝皮魚料理，並搭配長濱契作米飯做為運動後最佳碳水來源；中醫師喬聖琳也現場講解「藥補不如食補」的長濱飲食智慧，讓選手從身體到精神都達到最佳狀態。

此次活動除了報名2025年全馬的選手外，更吸引不同領域的民眾共襄盛舉，包括知名三鐵藝人馬國畢、運動主播侯以理以及三名對台灣充滿好奇的的法國跑者，體現長濱馬拉松不只是賽事，更是國際級運動旅遊的最佳示範。