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世壯運賽程公布不完整選手跳腳 執委會：細節要等大會審查

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
距世壯運開幕盛不到1個月，各項作業如火如荼推進，在新北板橋體育場前，可看到充氣的吉祥物「壯寶」。雙北捷運場站、工程圍籬等，隨處可見雙北世壯運即將登場資訊。記者王慧瑛／攝影
距世壯運開幕盛不到1個月，各項作業如火如荼推進，在新北板橋體育場前，可看到充氣的吉祥物「壯寶」。雙北捷運場站、工程圍籬等，隨處可見雙北世壯運即將登場資訊。記者王慧瑛／攝影

2025雙北世壯運即將在5月17日登場，讀者向本報反映，參加世壯運5000公尺競走，主辦單位預告4月17日公布賽程，目前官網能查到的仍是粗略資訊，只能確認比賽日期，卻不知在哪個時段比賽，讓選手無所適從。世壯運執委會表示，部分細節待國際壯年運動總會確認，公布作業沒有延宕。

新竹一名女子參加世壯運5000公尺競走項目，4月17日當天持續上網查詢賽程資訊，只能查到她參加的項目排在5月19日比賽，卻不知時段等詳細資訊，她說，參加世壯運的國內選手大部分是業餘運動員，通常需要請假或調班，賽程資訊不夠詳盡，選手難安排時間，不只國內選手困擾，國外選手無法及早取得賽程資訊，更難以處理機票、旅館等前置準備。

「雙北公車、捷運、工程圍籬到處可見世壯運即將登場資訊，選手們卻不知道哪個時間要比賽。」該名讀者說，世壯運報名費要3666元，可能是台灣運動史上報名費最貴的運動比賽，行政作業卻不夠明快、細膩，近日多次撥打主辦單位電話，發現客服是外包，對方直言「電話接不完」，許多選手都在追問賽程資訊。

世壯運臉書粉專上，近日有選手留言寫「球隊對球隊預賽對戰組合時間地點還是沒出來，要怎麼請假？」、「公布的資訊有跟沒有一樣，敷衍了事」，引來選手負評。

世壯運執行委員會辦公室發言人郭音蘭表示，賽程均已公告在2025世壯運官網技術手冊，作業沒有延宕，對戰表、出賽時間等資訊，尚需經國際壯年運動總會審核，一旦確認會盡快公布。郭也說，目前包含三對三籃球、橄欖球、射擊、鐵人三項等8個競賽種類有公告對戰表或出賽名單，其餘還有抽籤、待總會審查等程序，將在4月底陸續公告。

籌辦4年的2025雙北世壯運將在5月17日至30日舉行，報名總人數2萬5950人，包含國內1萬9400人、國外6550人，海外選手以香港、日本、澳大利亞、中國大陸、蒙古、美國為大宗。

距世壯運開幕盛不到1個月，各項作業如火如荼推進，雙北市政府人員持續開會、分工。新北市體育局說，世壯運不僅是體育賽會，更是向世界展示台灣城市魅力與在地文化的運動嘉年華，35個運動種類的競賽規畫，及61處競賽場地的設施設備及延伸的安全維護、醫療服務、食品安全、交通接駁、文化遊程等已準備就緒。

距世壯運開幕盛不到1個月，各項作業如火如荼推進，在新北板橋體育場前，可看到充氣的吉祥物「壯寶」。雙北捷運場站、工程圍籬等，隨處可見雙北世壯運即將登場資訊。記者王慧瑛／攝影
距世壯運開幕盛不到1個月，各項作業如火如荼推進，在新北板橋體育場前，可看到充氣的吉祥物「壯寶」。雙北捷運場站、工程圍籬等，隨處可見雙北世壯運即將登場資訊。記者王慧瑛／攝影

世壯運 橄欖球 鐵人三項

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