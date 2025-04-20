鐵道馬拉松10周年開跑 變裝組吸睛 跑者巧思增添樂趣

新北市鐵道馬拉松接力賽今早在福隆開跑，今年是舉辦10周年，報名熱烈程度更勝以往，吸引7名跑友組隊參加，不到一周就額滿。變裝組競賽也是「追火車」的亮點，參賽者精心打扮，讓賽道增添更多歡樂氣氛 。

新北市觀光旅遊局表示，鐵道馬拉松接力賽的精神是「若要跑得快，就一個人跑！若要跑得遠，就一群人跑！」7棒的IP分別為女神棒、海神棒、安神棒、山神棒、風神棒、恍神棒和迎神棒，賽道來回貢寮、雙溪，風景優美。

今年新北市鐵道馬拉松接力賽開放報名，各組都不到一周就全數額滿，完賽獎牌除了持續復刻台鐵的通行證「電氣路牌」，並首次將七神IP結合新北在地特色美景融入其中，色彩繽紛。10周年推出限定LOGO，7棒角色也能拼接合體，讓追友們愛不釋手。

新北市市長侯友宜表示，鐵道馬拉松接力賽迎接10周年，立下具代表性的里程碑，這項賽事不只帶動雙溪、貢寮地區的觀光產業，也提升當地經濟效益。歡迎跑友透過雙腳，以旅跑方式認識新北，品嘗美食、欣賞美景，一起愛上新北市。

侯友宜說，謝謝10年來很多好朋友集結組隊，來最美麗的東北角跑步，有山有海，有最漂亮的風景，讓自己增進更多的友誼，也能夠舒展身心，跑一跑非常的快樂。他也要感謝西武鐵道、福容大飯店和東北角風景區管理處，大家齊心齊力促成賽事。