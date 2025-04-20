聽新聞
0:00 / 0:00

體操／世界盃杜哈站 唐嘉鴻單槓摘銀 本季首面獎牌開張

中央社／ 台北20日電
「亞洲貓王」、台灣男子體操好手唐嘉鴻。聯合報資料照片
「亞洲貓王」、台灣男子體操好手唐嘉鴻。聯合報資料照片

台灣體操名將「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在體操世界盃杜哈站的男子單槓決賽，靠著難度分6.5分、執行分7.900分，以總分14.400分摘下銀牌，本季首面獎牌到手。

上週前往克羅埃西亞參加體操世界盃奧西耶克站，台灣「亞洲貓王」唐嘉鴻在男子單槓決賽出現掉槓失誤，導致錯失登上頒獎台機會，不過他很快調適好心情，本週啟程卡達征戰體操世界盃杜哈站，而且採取「雙線出擊」，挑戰男子吊環、單槓兩個項目，並皆通過資格賽考驗、如願晉級決賽。

在昨天登場的男子吊環決賽，唐嘉鴻獲得第4名，再度與頒獎台擦肩而過，然而今天征戰拿手的男子單槓決賽，被排在第7名上陣的唐嘉鴻，祭出全場最高難度分6.5分套路，可惜下法表現有點瑕疵，因此執行分不如資格賽，僅獲得7.900分，但仍以總分14.400分摘下銀牌，僅次於哈薩克好手卡里米（MiladKarimi）。

如願進帳本季首面獎牌後，唐嘉鴻接受中央社採訪時表示，如果不是下法有點瑕疵，其實有機會拿到金牌，但他認為這次參加兩站的體操世界盃，主要是觀察進入新的奧運週期後，世界體操總會（FIG）裁判的評分標準，並從中審視自己技術上能否再提升，「這趟學到很多東西。」

唐嘉鴻

延伸閱讀

體操／世界盃杜哈站 唐嘉鴻吊環獎牌擦身過獲第4

體操／世界盃杜哈站 唐嘉鴻單槓第2晉級決賽

體操／世界盃杜哈站 唐嘉鴻、王奕翔晉男子吊環決賽

體操／世界盃單槓決賽 唐嘉鴻失誤第6名作收

相關新聞

體操／世界盃杜哈站 唐嘉鴻單槓摘銀 本季首面獎牌開張

台灣體操名將「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在體操世界盃杜哈站的男子單槓決賽，靠著難度分6.5分、執行分7.900分，以總分14....

射擊／陳建安全大運射擊摘金 朝冬季兩項雙棲努力

就讀國立體大大一陳建安歷經近1年低潮，今天總算在全國大專校院運動會男子10公尺空氣步槍摘金，一吐怨氣。他表示，目標今年能...

全中運／治平高中主攻手莊司雅各 靠卡巴迪找到自信

全中運卡巴迪今天展開預賽首戰，來自桃園的治平高中被視為奪冠大熱門，首役以97比35輕取地主善化高中；陣中主攻手莊司雅各從...

射擊／鄭晏晴全中運衛冕失利 觀摩全大運射擊

新北市林口高中三年級鄭晏晴今年全中運高女組10公尺空氣手槍衛冕失利，這次特別到全大運觀摩學習，她今天表示，首次觀看全大運...

全中運／破2紀錄奪金 金門舉重小將楊易勳展現驚人爆發力

114年全國中等學校運動會今天在台南登場，金門代表隊再傳捷報，來自金沙國中的舉重好手楊易勳在國男組81公斤級賽事中，以抓...

桌球世界盃／鄭怡靜8強惜敗球后孫穎莎 台將賽程落幕

我國桌球一姐鄭怡靜昨天在澳門舉行的世界盃中，連續兩年在八強賽遭遇中國大陸世界球后孫穎莎，也是兩人繼去年巴黎奧運兩度對決後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。