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射擊／陳建安全大運射擊摘金 朝冬季兩項雙棲努力

中央社／ 台北19日電

就讀國立體大大一陳建安歷經近1年低潮，今天總算在全國大專校院運動會男子10公尺空氣步槍摘金，一吐怨氣。他表示，目標今年能達標進入亞運培訓隊，未來也會朝著冬季兩項雙棲方向努力。

有著與桌球選手同名的陳建安，是名射擊選手，國小時曾接觸多項運動，包括田徑、棒球、游泳，而他國中後改練射擊，自110年至113年全中運連續4年都登上頒獎台，113年更在高男組個人以及團體賽斬獲雙金。

陳建安今天展開生涯全大運首秀，男子10公尺空氣步槍資格賽以615.5分、第5名晉級，並與隊友楊子謙與歐浩恩合力射下團體賽金牌，決賽再射出248.1分，擊敗北市大學宋佳彥247.1分，再添1金。

教練李日昇接受中央社訪問時表示，陳建安進入大學後，陷入低潮近1年，因此這次全大運並沒有給予選手太大壓力，反而出乎意料拿下金牌，期待這面金牌能幫助陳建安找回自信。

回顧這段時間低潮，陳建安認為，可能與換新環境、新的槍，加上動作有些改變有關，賽後透過影片回放檢視，感覺仍有許多地方待調整。

陳建安表示，現階段目標希望能在今年達到進入名古屋亞運培訓隊標準，而在以射擊為重心之餘，也會利用冬天進行冬季兩項（由越野滑雪與射擊組成）訓練。

至於公開女子組10公尺空氣步槍部分，曾代表台灣參加杭州亞運的陳淇不僅帶領北市大學在團體賽摘金，還在個人賽封后。

亞運 全中運 全大運 陳建安

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