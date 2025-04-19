射擊／鄭晏晴全中運衛冕失利 觀摩全大運射擊

新北市林口高中三年級鄭晏晴今年全中運高女組10公尺空氣手槍衛冕失利，這次特別到全大運觀摩學習，她今天表示，首次觀看全大運，盼能學習學長、學姊在場上遇到困境時如何調整。

鄭晏晴高中時加入射擊隊，去年全中運初體驗，參加女子10公尺空氣手槍個人、團體、混雙項目，不僅在頒獎台3個位置都走了一遍，更在個人賽摘金。

鄭晏晴今年2月在泰國舉辦的亞洲盃首秀就射下銀牌，可惜日前再戰全中運10公尺空氣手槍以銅牌作收。鄭晏晴接受中央社訪問時表示，最大的問題應該是對自己的期望太高，導致未能發揮平時水準。

114年全國大專校院運動會昨天起一連3天在桃園公西靶場進行，鄭晏晴也現身10公尺空氣手槍決賽場邊。教練郭孟熙透露，無論是幫隊友加油或是觀摩，平時就會鼓勵選手到比賽現場，「其實人家在打的同時，你心裡面也在（模擬）打。」

郭孟熙指出，希望選手能透過決賽情境演練，「用別人的問題，幫自己找到對策。」

鄭晏晴表示，這次是第一次觀看學長、學姐全大運的比賽，看到他們在遇到困境時如何調整以及重新回到專注的當下，「我覺得這也是我需要學習的地方。」

鄭晏晴透露，過去在參加決賽時，可能會因為心慌意亂，導致沒辦法注意到細節，但這次在場邊看全大運決賽時，已能察覺問題、思考對策。

鄭晏晴5月將前往德國參加蘇爾（Suhl）青少年世界盃，接著返台參與畢業典禮，6月再度赴德國展開慕尼黑世界盃賽事，這也將是她在世界盃成人組賽事首秀。

鄭晏晴表示，希望能發揮每一發子彈的價值，並訓練自己的心境能做到即時察覺、修正，為台灣隊奪得好成績。