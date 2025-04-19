全中運／破2紀錄奪金 金門舉重小將楊易勳展現驚人爆發力

114年全國中等學校運動會今天在台南登場，金門代表隊再傳捷報，來自金沙國中的舉重好手楊易勳在國男組81公斤級賽事中，以抓舉102公斤、挺舉144公斤、總和246公斤的成績勇奪金牌，更一舉刷新大會挺舉與總和兩項紀錄，成功為金門爭光。

還只是國中生的楊易勳，其實早已在舉重界嶄露鋒芒，今年3月，他在全國青年盃舉重錦標賽中就以抓舉103公斤、挺舉131公斤稱霸同級，短短一個多月，他的挺舉成績大幅提升13公斤，顯示出驚人的進步與潛力。

今天的比賽現場氣氛緊張，楊易勳抓舉穩定開局，成功舉起102公斤奠定優勢，雖然挑戰112公斤的全國紀錄未果，但他在挺舉階段全力以赴，舉起144公斤創下新猷，總和成績同樣突破紀錄，成為金門代表隊的最亮焦點。

賽後楊易勳在受訪時，語氣謙遜的說，「我就是照平常訓練節奏，沒想太多，謝謝教練和家人一直支持我。」雖然實力驚人，但仍保有一份樸實與靦腆。

指導教練童建融對楊易勳的表現給予高度肯定，他說，楊易勳並非典型的「天才型選手」，但卻擁有超越常人的毅力與專注力，除了平時訓練全力以赴，休息時間也不忘協助家中農務，這些歷練也成為他在賽場上沉穩發揮的關鍵。「從青年盃到全中運，他每天都在突破自己，這面金牌和兩項紀錄，是他應得的榮耀。」