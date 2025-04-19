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體操世界盃杜哈站 唐嘉鴻吊環獎牌擦身過獲第4

中央社／ 台北19日電
「亞洲貓王」、台灣男子體操好手唐嘉鴻。聯合報資料照片
「亞洲貓王」、台灣男子體操好手唐嘉鴻。聯合報資料照片

「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在卡達體操世界盃杜哈站男子吊環決賽表現不差，靠著難度分5.2、執行分8.500、總分13.700分，只可惜獲得第4無緣獎牌，只能期待20日凌晨的單槓決賽。

唐嘉鴻本週來到卡達體操世界盃杜哈站，分別參加吊環與單槓2個項目；其中在吊環資格賽他就以13.733分獲得第4晉級決賽。

在今天的決賽場上，唐嘉鴻排在第5位上場，他最終選擇難度5.2的套路，並以執行分8.500分，總分13.700分，在前6名選手完賽後暫時位居第2。

只可惜最後2名登場的中國好手尤浩，及亞美尼亞的亞維提斯耶恩（Artur Avetisyan），分別以14.400、14.200拿下本站吊環金牌和銅牌，而原本暫居第2的唐嘉鴻也因此被擠到第4名。

至於同樣在吊環資格賽排名第5名的台灣另位好手王奕翔，則是在決賽以5.3分的套路登場，只可惜執行分僅7.100，最終總分12.400排在第8名作收。

差點就能拿到吊環獎牌的唐嘉鴻，預估台灣時間20日凌晨將繼續再接再厲在拿手的男子單槓決賽登場；他在單槓資格賽以總分14.000分排在第2晉級，很有機會拚下1面獎牌。

唐嘉鴻

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