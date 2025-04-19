桌球世界盃／鄭怡靜8強惜敗球后孫穎莎

我國桌球一姐鄭怡靜昨天在澳門舉行的世界盃中，連續兩年在八強賽遭遇中國大陸世界球后孫穎莎，也是兩人繼去年巴黎奧運兩度對決後再度交鋒，最終鄭怡靜以六比十一、五比十一、十一比六、七比十一、九比十一敗下陣來，連續兩年都在八強遭到孫穎莎擋道。

世界排名第十一名的鄭怡靜，過去曾三度在世界盃打進到四強賽，其中包括二○一六年闖進到決賽。而今年鄭怡靜在分組賽兩戰都勝出後，前天十六強淘汰賽則是在苦戰八十五分鐘後險勝前日本一姐早田希娜，連續兩年挺進到八強賽。

不過昨天鄭怡靜與挑戰衛冕的孫穎莎狹路相逢，除了是雙方連續兩年在八強賽碰頭外，也是巴黎奧運後再次對決。鄭怡靜去年在巴黎奧運兩度對上孫穎莎一局未拿，但昨首局她就主動出擊打出侵略性，雖然前兩局仍是由孫穎莎以十一比六、十一比五拿下，但第三局鄭怡靜重新調整後打得更加穩健，並兩度讓孫穎莎回拍揮空，以十一比六扳回一城。

在第四、五局賽事中，鄭怡靜也展現韌性，包括在第五局一度化解孫穎莎兩個賽末點，可惜最終還是以局數一比四敗下陣來，連續兩年在八強賽遭到孫穎莎淘汰，台將本屆賽程也全數落幕。