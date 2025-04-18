桌球世界盃／桌球一哥林昀儒遇大會燈光失控 桌協去函ITTF抗議

我國桌球一哥林昀儒本周在澳門舉行的桌球世界盃分組賽最後一戰，與德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）展開激戰，不過在第4局時卻發生場邊燈光失控的問題，中華民國桌球協會在今天也發出聲明強調，已經去函國際桌球總會（ITTF）表達抗議。

林昀儒本周世界盃桌球賽分組賽與地主陳梓賢、奧恰洛夫分在同組，在首戰以4：0擊敗陳梓賢後，他與奧恰洛夫的對決也成為晉級關鍵戰。

不過在該場比賽第4局賽事進行到尾聲，林昀儒以13：12領先時，卻發生林昀儒在回拍後場邊突然出現燈光閃爍的狀況，讓奧恰洛夫未能反應揮空，儘管第一時間判定林昀儒得分，林昀儒將拿下該局勝利，不過最終裁判決定取消分數重打，林昀儒在錯過關鍵局點後也被奧恰洛夫逆轉，以13：15敗下陣來。

教練王翊澤賽後表示，該狀況可能是大會燈控人員以為比賽結束導致燈控上的失誤，當下判決重打是唯一解答，不過也確實對於林昀儒造成影響。

對於林昀儒在勝負關鍵時刻卻因為大會燈光失控問題受到影響，中華民國桌球協會也在今天發出聲明，強調已經向ITTF提出抗議，「有關林昀儒選手參加2025澳門世界盃，於4月16日與德國選手比賽進行時，在勝負關鍵時刻，大會燈光竟突然失控，選手情緒及比賽節奏因此大受影響，導致輸球未能晉級一事，本會已去函國際桌球總會表達抗議。」