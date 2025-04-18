英雄聯盟LCP電競館開幕 盼帶動電競商業模式

英雄聯盟太平洋職業聯賽LCP電競館今天正式開幕，鍇睿國際董事長顏宥騫認為，這是一個商業模式的開始，希望幫助電競生態到達高峰，並延續下去。

籌備已久的LCP電競館位於民權西路捷運站附近，鄰近主要的公車轉運站，為前來觀賽的粉絲提供極為便捷的交通選擇。而場館內部採用最先進的顯示設備，包含超過200塊LED面板，範圍逾100平方公尺，並配有136個座位及2個輪椅無障礙席位，同時設置官方周邊商品店、飲食區域。

與英雄聯盟開發商Riot Games合作多年的鍇睿國際，董事長顏宥騫今天出席開幕記者會接受中央社採訪時提到，LCP電競館的舊址是朝代大戲院，不僅交通便利，加上以往電競館沒有明確的場地規範，而電影院的地目使用最嚴格，因此採取與電影院相同的消防、安全規範，「也有找政府單位討論可行性。」

顏宥騫透露，確實有其他國家競爭LCP電競館，最後決定落腳台灣，代表肯定台灣的製作能力及技術，「我認為這座電競館將是一個出發點。」他並期望，待粉絲參與穩固後再慢慢擴大商業模式，「不敢說以後會怎麼樣，但希望讓電競生態達到高峰，然後延續下去。」

Riot Games代表皮里奇（Piotr Pilich）則提到，LCP電競館除了進行比賽外，未來有機會舉辦戰隊主題日，甚至成為國際賽的觀賽派對場地，並強調一定會靈活運用場地，不過現在先專注在經營LCP賽事，因此尚未有具體計畫。

LCP聯賽的期中賽預計明天在LCP電競館點燃戰火，而首日重頭戲是前進初陣對抗賽的台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO）與傳統勁旅Talon（TLN）交鋒，目前首週賽事門票皆已售罄，顏宥騫更喊話，期望重新點燃粉絲對英雄聯盟的熱情。