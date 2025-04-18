桌球世界盃／連兩年8強遭孫穎莎擋道 鄭怡靜無緣4強

在澳門舉行的桌球世界盃今天進行到8強淘汰賽，我國選手中僅存的一姐鄭怡靜今天遭遇世界球后、中國大陸孫穎莎，也是兩人連續兩年在世界盃8強賽交鋒，最終鄭怡靜就以局數1：4敗下陣來，再次遭到孫穎莎擋道。

鄭怡靜這次桌球世界盃一路過關斬將，包括昨天16強賽與世界排名第6名的早田希娜拚戰7局、85分鐘後以4：3險勝，連續兩年挺進到8強賽，但也是連續兩年在8強碰上孫穎莎。

鄭怡靜去年8強賽面對孫穎莎以局數2：4敗下陣來，之後兩人又在巴黎奧運女團、女單賽事兩度碰頭，孫穎莎在2場比賽中連拿7局，以1局未失的方式收下對戰鄭怡靜的5連勝。

而今天雙方在世界盃再度碰頭，鄭怡靜開賽後就主動出擊打出侵略性，一度取得取得2：0領先，不過孫穎莎在場邊球迷支持聲下於局中逆轉戰局，以11：6率先拿下第1局；第二局孫穎莎也展現極佳穩定性，尤其在每球的銜接上幾乎讓鄭怡靜沒有太多主動進攻機會，以11：5再下一城。

第三局鄭怡靜重新調整後穩定出擊，還在局中讓孫穎莎兩次回拍「揮空」，取得9：3的大幅領先，並以11：6扳回一城，但第四局孫穎莎以11：7拿下後取得3：1聽牌優勢。

第五局兩人則展開激烈拉鋸戰，鄭怡靜一度將比數追到7：8僅一分落後，不過孫穎莎關鍵時刻以一記強勁的正手拍化解擦網球危機，還讓鄭怡靜回擊掛網，儘管鄭怡靜隨後也化解孫穎莎兩個賽末點，但最終孫穎莎還是以11：9勝出，收下對戰6連勝與4強門票。