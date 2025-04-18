全中運／延續軟網霸業 後壁國中連三屆雙金大滿貫交棒

軟式網球一向是台南市全中運的大金庫之一，去年在北市舉辦的全中運，台南市囊括了軟網14金中的10金，其中後壁國、高中就包辦4金，其中後壁國中陳芓綺還締造了全中運軟網史上首位連續3年分別在國中混雙、女雙、女單贏得金牌的第一人，雖然今年陳芓綺已經升到隔壁的後壁高中，但後壁國中軟網實力傳承不斷，今年將換成由唐子喬、兄妹檔雷喻翔／雷喻喬接棒。

後壁國、高中就一牆之隔，校區座落在後壁區嘉苳里，學校外面都是一望無盡的稻田，環境單純，但校內卻擁有兩面硬地和三面紅土球場的絕佳軟網訓練環境，而且後壁國中更有全軟網界知名的嚴格生活管理，除了住家在後壁的球員之外，其他都要住在學校宿舍。

去年才加入教練團同樣是來自後壁系統的教練薛意如也都住在宿舍內，當起教練兼舍監的工作，她說：「家長把孩子送到後壁來，我們就有責任管好小朋友，不僅要他們精進球技，學業也不能放，品性更是不能變壞。」

後壁國、高中學校相當偏僻，但長期建立下來的軟網傳統和成績，除了後壁國小球員外，還會吸收來自全台四面八方的小球員，像是摘下三屆6金紀錄的陳芓綺便是來自台中的球員，教練林建良說：「後壁沒有太多可以吸引其他外縣市小球員過來的資源，但有的便是績效以及過往的傲人成績，同時，我也時常跟教練提醒要特別注意其他縣市好的小球員，有機會就要主動推薦他們進來後壁。」

今年陳芓綺己經升至高中，但後壁國中軟網在今年全中運則將換成「小芝麻」155公分的唐子喬和國三、二的兄妹檔雷喻翔／雷喻喬扛起摘金的重任，其中個子雖小但卻擁有左拍優勢的唐子喬，小1時還曾經是跆拳道好手，一直到小4才開始軟網、跆拳道兼項，小6時才慢慢專注於軟網訓練，她說：「去年混雙我只有拿到銅牌，很不甘心，今年自己覺得球速有變快，同時發球進球率也有變高，這次全中運目標就是金牌。」

後壁國中軟網隊今年另一個金牌重點組合便是雷氏兄妹雷喻翔／雷喻喬的混雙組合，兩人去年混雙只獲得第5，今年試圖捲土重來，特別今年全中運還是哥哥雷喻翔的最後一屆賽事，讓他更期待今年的全中運，雖然身為兄妹檔默契天生而來，但卻也容易造成兄妹鬥嘴，雷喻翔說：「妹妹最不喜歡人家碎唸，但有時態度不好，我還是會適時的提醒她，雖然我們小時時常拌嘴，但我們現在反而不太會吵架，最多唸個一句就完了，很開心能跟家人一同出賽的感覺！」