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全大運／去年出國參賽錯過3連霸 劉恆妤逆轉奪回金牌

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
劉恆妤（中）與國體大隊友攜手奪下10公尺空氣手槍女子團體金牌。記者劉肇育／攝影
劉恆妤（中）與國體大隊友攜手奪下10公尺空氣手槍女子團體金牌。記者劉肇育／攝影

去年因為備戰奧運前往亞塞拜然巴庫參加世界盃賽事而錯過全大運3連霸機會的國體大射擊好手劉恆妤，今年再度回到全大運賽場上成功收復金牌，她在今天下午登場的女子10公尺空氣手槍決賽與警察專校翁晨軒一路拉鋸，直到倒數第二發才成功逆轉，最終拿下個人在全大運的第3面女子10公尺空氣手槍個人賽金牌。

劉恆妤去年首度站上巴黎奧運舞台以第13名成績作收，而這次全大運前她則剛前往阿根廷參加射擊世界盃賽事，並在一周前才返台，儘管能備戰全大運的時間並不長，但今天上午的資格賽她就射出573分以第1名晉級決賽。

下午的決賽劉恆妤則是與警專翁晨軒一路拉鋸，直到倒數第3發時還以0.9分差距落後，不過在倒數第2發她射出9.9分逆轉，最終也以0.2分差距險勝翁晨軒，相隔一年再度拿回全大運金牌，4年來3度參賽都在個人賽奪下金牌。

巴黎奧運國手劉恆妤奪回全大運女子10公尺空氣手槍金牌。記者劉肇育／攝影
巴黎奧運國手劉恆妤奪回全大運女子10公尺空氣手槍金牌。記者劉肇育／攝影

談到今天決賽的激烈競爭，劉恆妤坦言壓力確實蠻大的，也應該是她全大運參賽至今競爭最激烈的一戰，「這屆大家實力都蠻好的，確實蠻緊張的，最後感覺自己的經驗還是有穩住。去年因為出國比賽連霸不見了，但經過奧運大舞台的洗禮後，心境和抗壓確實有所成長，也把每次擊發機會都做到最好。」

劉恆妤坦言，今年上半年自己狀態沒有調整得很好，也不斷跟教練討論訓練的模式，這次賽前一周才回到台灣備戰全大運，過程還算是滿意，而今天她除了個人賽外，也幫助國體大拿下女團賽事金牌，後天則將挑戰混合團體金牌，力拚個人單屆3金，在全大運結束後她也將在6月前往德國慕尼黑參加世界盃賽事。

全大運 劉恆妤

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