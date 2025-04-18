全大運／因吳佳穎接觸射擊 廖宇辰摘金盼追上偶像腳步

114年全國大專校院運動會射擊賽事今天在桃園公西靶場點燃戰火，首日的公開男子組10公尺空氣手槍賽事就爆出冷門，台東大學廖宇辰在資格賽就射出破個人最佳的576分，最終決賽更是一路過關斬將拿下個人首面全大運金牌，也是生涯首面全國賽事金牌。

儘管過去就曾接觸過生存遊戲，但廖宇辰直到高二時才因為看見「證件妹」吳佳穎在東京奧運射擊場上的精采表現，而決定投入射擊運動訓練，並為了有更多訓練時間，在高中畢業後選擇離開北部前往台東大學延續射擊之路。

而去年首度站上全大運舞台，槍齡僅有3年的廖宇辰就射出第6名的成績，今年他則是更進一步，在資格賽就射出576分的第2名佳績，遠比過去個人最佳的568分高出不少，決賽後他更是開賽後就取得領先，最終更在與挑戰衛冕的謝翔宸爭金奪銀中勝出，拿下個人生涯首面全國賽金牌，也是第一面全大運金牌。

廖宇辰指出，第二次全大運其實沒有太過在意比賽成績，希望放鬆心情去面對，尤其自己這次全大運前夕才發生車禍，騎車時不慎撞上「賓士車」，讓他一度相當擔心賠償問題，所幸在家人的支持下能夠放下心中大石專心備戰。

教練陳幸汝透露，在這次全大運前廖宇辰的練習狀況確實不好，甚至還常射出7分的低分，讓廖宇辰感到相當灰心，「不過我就跟他說，這樣很好，你把7分都在現在射完了，比賽就不會出現了。」

廖宇辰展示自己愛車照片。記者劉肇育／攝影

對於廖宇辰練槍僅4年就在全大運奪下金牌，還與亞運培訓標準僅差1分，讓一直有國手與奧運夢的廖宇辰離夢想似乎又更近一步，談到愛徒的表現時，陳幸汝說：「他的生活除了射擊外就是動漫、線上遊戲和車子，對於這幾件事他有特別強的好勝心，我想這是他成績能夠不斷進步的原因。」

廖宇辰賽後也特別展示自己的愛車照片，並表示小時候因為頭文字D而愛上玩車和改車，也因此對於速度很敏感，在面臨緊急狀況時也能夠冷靜應對，不過談到接下來的人生目標，他也強調希望能追上被他視為射擊偶像的吳佳穎的腳步踏上奧運舞台，「經過這次比賽，感覺自己好像離目標愈來愈近。」