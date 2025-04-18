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U15世中運勇奪雙金 台中陳羿岑：感恩教練與太極門師父

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
陳羿岑（左）勇奪U15世中運女子400公尺金牌，開心與教練林智偉（右）合影留念。圖／林智偉提供
陳羿岑（左）勇奪U15世中運女子400公尺金牌，開心與教練林智偉（右）合影留念。圖／林智偉提供

台灣田徑小將、台中萬和國中選手陳羿岑勇奪今年世界中學生U15運動會女子400公尺、200公尺雙金牌。陳羿岑表示，她感謝教練林智偉用心指導，太極門師父教導她「相信自己」，更是她在關鍵時刻突破自我、全力以赴的重要力量。

2025年塞爾維亞世界中學生U15運動會日前圓滿落幕，陳羿岑生涯首度征戰國際賽，在女子400公尺決賽中跑出54秒85，刷新大會紀錄奪金；隔天在女子200公尺項目中以24秒21，改寫大會紀錄，並且超越歷屆全中運最佳，為國爭光。

陳羿岑昨與林智偉凱旋歸國，萬和國中全校師生與家長齊聚校門前夾道歡迎。萬和國中校長楊時芃說，陳羿岑能在世界賽場奪下雙金、雙破紀錄，不僅是個人努力的成果，更是林智偉悉心指導、學校全面支持與家長無私付出的結晶，為她感到驕傲，也感謝林智偉多年來的辛勞與堅持。

陳母表示，太極門是重視內在修練的門派，注重心理和身體的平衡。女兒從小在太極門長大，與師兄師姊一起為文化展演努力，鍛煉女兒的意志力和團體合作的能力，並從中學會相信自己、克服困難及勇敢地向前邁進的勇氣；林智偉曾公開誇獎女兒專注力強，領悟力高，平常喜歡觀察別人的優點，碰到問題會用心思考，最大的優點就是「相信自己」。

陳羿岑表示，她抱持感恩的心情，感謝林智偉的指導、學校的支持，也要謝謝父母 帶她拜師進入太極門，以及對她在田徑場上無條件的支持，感謝師父的教導及師兄姊的鼓勵及陪伴，讓她可以保有對田徑的熱情，可以盡情的在田徑場上揮灑汗水，挑戰自我。

全中運 田徑

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