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桌球世界盃／苦戰85分鐘 鄭怡靜驚險晉八

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
鄭怡靜。 新華社
鄭怡靜。 新華社

在澳門舉行的桌球世界盃昨天展開十六強賽，其中我國一姊鄭怡靜與世界排名第六的日本好手早田希娜進行了一場八十五分鐘的七局大戰，最終鄭怡靜以局數四比三險勝，八強賽將對上世界球后孫穎莎。

本屆我國三男三女參賽，男單林昀儒、高承睿、馮翊新，女單鄭怡靜、黃怡樺、簡彤娟，最終僅有男單馮翊新、女單鄭怡靜晉級十六強淘汰賽。

其中在分組賽最後一戰擊退巴黎奧運銅牌勒布朗的馮翊新，昨天十六強賽再碰上世界排名第三的日本張本智和，有三局都曾取得領先，只可惜最終遭直落四擊敗，結束黑馬之旅。

至於鄭怡靜則是碰上過去九度對戰僅拿過三勝的早田希娜，儘管前三局鄭怡靜都順利拿下取得聽牌優勢，但早田希娜也展現極佳韌性連追三局，將比賽帶入決勝局。鄭怡靜最終在決勝局以十二比十險勝，挺進八強，今天將對上世界球后、中國大陸孫穎莎，也是雙方繼巴黎奧運後再度交手。

巴黎奧運 日本

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