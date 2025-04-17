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打造健康職場 體育署加碼補助企業聘運動指導員

中央社／ 台北17日電
體育署自107年起推動「企業聘用運動指導員」專案，圖為體育署副署長洪志昌。體育署提供
體育署自107年起推動「企業聘用運動指導員」專案，圖為體育署副署長洪志昌。體育署提供

教育部體育署自107年推動「企業聘用運動指導員」專案，已輔導企業聘用645名運動指導員、補助辦理企業2300多項員工運動活動；今年補助持續加碼，希望企業打造健康活力職場。

「企業聘用運動指導員」專案過往是企業每聘用1名運動指導員，就會補助新台幣30萬元舉辦活動費用，上限為3個人（90萬元）；今年加碼，對於新聘用運動指導員的企業，每人可獲得40萬元的活動經費，上限同樣是3人（120萬元）。

另外，若是500人以上的企業，每僱用運動指導員將每名再加碼30萬元。

體育署副署長洪志昌今天向中央社記者說，「企業聘用運動指導員」專案，就是希望企業能提升職工運動風氣和職場活力，專案至今已累積超過57萬人參與，希望能藉此提升企業注重員工健康的觀念。

根據體育署提供的資料統計，過去7年以來，共有440家企業參與過聘請運動指導員；今年體育署已經開放受理申請，到9月14日截止。

體育署

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