高球／洛杉磯奧運增設混合團體 中華隊有望拚獎牌
國際高爾夫總會（IGF）今天發出聲明確認，國際奧會（IOC）執行委員會已經批准2028年洛杉磯奧運，將增設高爾夫混合團體項目，這也是洛杉磯奧運新增的第6項混合運動。
奧運高爾夫在相隔112年後，於2016年里約奧運重返五環殿堂，並且在2020東京奧運、2024年巴黎奧運都成功引起外界注目。
台灣男子好手潘政琮曾在東京奧運奪下銅牌，而徐薇淩則是在巴黎奧運締造台灣女子高爾夫史上最佳的第8名成績。
根據IGF的規劃，高爾夫混合團體每隊採1男、1女，將於男子賽事後、女子賽事前登場。比賽只打2回合，第1天打4人2球、第2天打4人4球，每個國家僅能派一支隊伍，參賽球員必須從取得奧運資格的名單當中選取。
IGF執行董事史坎隆（Antony Scanlon）在新聞稿中提到，高爾夫在過去3屆奧運都取得巨大成功，「我們很興奮也很期待混合團體項目被增加到洛杉磯奧運裡」。
IOC最新發布消息提到，洛杉磯奧運將設置351個獎牌項目，比巴黎奧運多出22個。
洛杉磯奧運也將新增6種運動的混合團體項目，包括高爾夫、射箭（複合弓）、田徑（4x100公尺混合接力）、體操、划船沙灘短跑、桌球。
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