全中運／台南游泳多點開花時代 二王一后領軍拚佳績

台南游泳近年處於多點開花的時代，其中兩屆亞運國手黃硯歆在2018年退役後重返故鄉接下專任教練工作，讓台南基層泳隊更添實力，在111年全中運創下單屆最高12金紀錄，今年在吳亮昀領軍下，再加上黃硯歆指導最的吳祐嘉、李姵萱組成兩王一后組合，以及新近冒出頭的台美混血新秀吳兆騏等人，讓台南泳將有機會在今年全中運再創輝煌。

台南全中運游泳從110年開始冒出頭，與吳亮昀在國男組包辦50、100和200公尺仰式3金有直接關係，接著112年全中運吳亮昀不僅再度包辦個人3金（50、100仰破大會紀錄）而且領軍沙崙國中在800公尺自由式接力也摘金破大會紀錄，再加上李姵萱、吳祐嘉都游下3金，總共單屆摘下12金，一舉將台南游泳實力推向與台北、台中並列三雄。

家住歸仁水野泳池旁的吳亮昀，幼稚園時就跟著姐姐在池邊玩水，5歲時就被教練林義仁相中指導他的訓練工作，12歲就開始嶄露頭角破了全國12歲組紀錄，但林義仁說：「其實吳亮昀小時有學習障礙，他學習特別慢，但他有一個特別的地方就是特別有耐性，別人學一兩次就可以學會，但他要比別人多學好幾倍的時間，可是他非常有耐心，可以自己一直練習，反而學的比別人更紮實。」

台南游泳的實力成長與兩屆亞運國手黃硯歆也有相當的關係，從2018年雅加達亞運結束後退役，雖然有其他學校邀請，但他毅然而然的回到家鄉接下基層的訓練工作，他說：「剛好有一個契機可以回台南，雖然我15、16歲就離開台南，但台南是我的根，我也只想為台南打拼！」

目前在崇明國中擔任專任教練的黃硯歆，平常利用大成國中游泳池訓練，而且還協助不少想增強實力的台南泳將加盟，其中又以去年世中運摘下金、銀牌的李姵萱、吳祐嘉最知名，黃硯歆也估計兩人在今年全中運有機會上爭5金的實力。

另外也不乏接棒的新秀，去年全中運拿下50蝶、200自的台南市忠孝國中的台美混血新秀吳兆騏，國三生卻擁有近190公分的突出身高下，在剛結束的2025年世界中學生U15運動會中飆下一舉囊括4金1銅，預估也將為台南游泳爭金的主力戰將。