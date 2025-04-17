文化大學285人出征全大運 奧運拳后林郁婷回娘家助陣

114年全國大專校院運動會將於4月27日在長榮大學登場，預計將有10名奧運選手獻技，文化大學今年全大運代表團達到285人，今天於體育館舉行誓師大會，台灣首位奧運拳擊金牌得主林郁婷與教練曾自強，以校友、教職及教練身份為學弟妹加油打氣，校長王子奇也喊話，「文化一定勝，不是口號。」

今年全大運將於4月27日至5月2日登場，文化大學代表團由38位教練與247位選手組成，已率先在划船項目摘下3金1銀2銅，總積分高居全國第三，其中溫鏡央個人一舉囊括三面金牌，登頂女子組全國第一。

王子奇表示，肯定選手的傑出表現，選手在場上奮戰不僅是為自己，也是為校爭光，學校也備妥獎學金與冠軍戒，期望選手們用汗水寫下榮耀篇章，「文化一定勝，不只是呼口號，更是全體師生的信仰與目標。」

文化大學今年出征全大運的項目涵蓋田徑、游泳、韻律體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、擊劍、射箭、舉重、拳擊、空手道、軟式網球、角力、划船、自由車、木球、橄欖球與運動防護等20個代表隊。

授旗儀式由划船隊選手、現就讀運動教練研究所的張瑋軒擔任旗手，為讓選手以最佳狀態迎戰，文化大學運動傷害防護組也特別安排15位專業學生擔任隨隊防護員，隨行提供即時處理與體能調整，確保選手健康無虞。

文化大學致力於運動人才的培育，為台灣各類競技賽事培育選手，校友包括「拳后」林郁婷，以及味全龍球星郭天信、李凱威等人。