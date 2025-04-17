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桌球世界盃／苦戰7局85分鐘 鄭怡靜險勝早田希娜晉8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國一姊鄭怡靜面對世界排名第6名的日本名將早田希娜，雙方展開一場長達85分鐘的7局激戰，最終鄭怡靜以4：3驚險勝出。 新華社
我國一姊鄭怡靜面對世界排名第6名的日本名將早田希娜，雙方展開一場長達85分鐘的7局激戰，最終鄭怡靜以4：3驚險勝出。 新華社

在澳門舉行的世界盃桌球賽今天展開16強淘汰賽賽程，我國一姊鄭怡靜面對世界排名第6名的日本名將早田希娜，雙方展開一場長達85分鐘的7局激戰，最終鄭怡靜以4：3驚險勝出，挺進到8強賽。

鄭怡靜這次世界盃分組賽與南韓金娜英與泰國薩薇塔布（Suthasini Sawettabut）分在同組，最終在兩場賽事都拿下勝利的情況下，以分組龍頭晉級到16強淘汰賽。

而今天16強賽鄭怡靜則是對上世界排名第6名的日本名將早田希娜，雙方生涯前9度交手鄭怡靜雖然僅拿下3勝，但最近一次雙方在亞洲盃碰頭，就是由鄭怡靜以3：2險勝，中斷對戰3連敗。

今天雙方再度碰頭依舊打出一場激烈拉鋸戰，前三局鄭怡靜雖然以13：11、11：8、11：5率先取得聽牌優勢，不過第4局早田希娜回穩後以11：6扳平戰局，第5局雙方更是一路拉鋸，鄭怡靜在成功化解對手5個局點後將戰局扳成15：15平手，但最終早田希娜仍在第6個局點以17：15再下一城，追到2：3。

第6局早田希娜在開局就拉開差距後，以11：4成功扳平戰局，決勝局鄭怡靜開局重新調整後拉出4：0攻勢，但局中早田希娜數次追平比數，並逆轉以10：9取得賽末點，不過鄭怡靜再一次頂住壓力連拿2分，反取得賽末點，並以12：10勝出，挺進到8強賽，並將對上世界球后中國大陸孫穎莎與奧地利波爾卡諾娃（Sofia Polcanova）之戰的勝方。

卡諾 波爾 鄭怡靜

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