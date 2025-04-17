桌球世界盃／黑馬之旅止步 馮翊新輸張本智和無緣8強

在澳門舉行的ITTF世界盃桌球賽今天展開16強賽程，我國好手馮翊新在昨天分組賽最後一戰爆冷擊敗巴黎奧運銅牌法國名將勒布朗（Felix Lebrun）後，今天16強淘汰賽再對上世界排名第3名的日本名將張本智和，最終以7：11、9：11、10：12、8：11敗下陣來，無緣8強。

世界排名第57名的馮翊新，這次世界盃桌球賽遞補取得參賽資格，並在分組賽連勝丹麥林德（Anders Lind）與勒布朗，爆冷從分組賽脫穎而出晉級到16強淘汰賽，並在今天面對世界排名第3名、去年世界盃打進到4強賽的張本智和。

雙方生涯首度碰頭，儘管開局後馮翊新一度連掉5分，但局中他穩住陣腳後不斷帶給張本智和壓力，將比分一度追到7：8，只可惜張本智和仍是連拿3分關門，其中包括第11分的擦邊幸運球，以11：7先下一城。

第二局馮翊新開賽一度取得3：2領先，但張本智和也靠著不斷左右變線讓馮翊新陷入被動防守，連追4分後超前比數，不過該節馮翊新也展現極佳韌性一路緊咬比分，但仍是讓張本智和以11：9拿下。

第三局馮翊新狀況愈來愈好，不斷迫使張本智和發生回擊失誤，一度取得7：5領先，在9：9後，馮翊新雖然出現削球掛網的狀況，讓張本智和取得領先，但馮翊新隨後又追平比數進入丟司，只可惜還是讓張本智和以12：10取得聽牌優勢。

第四局雙方持續激烈拉鋸，馮翊新雖然一路保持領先，但張本智和也緊咬比數，在6：7時張本智和連得3分逆轉，最終張本智和也以11：8勝出，挺進到8強賽，馮翊新雖然輸球，但這次世界盃3場賽事比賽內容都不差，也展現與世界一級好手的相持能力。