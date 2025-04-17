高球／徐薇淩旅美征戰LPGA 孤單和旅行是最大挑戰

台灣高球女將徐薇淩旅美第11個LPGA賽季，向中央社吐心聲，坦言長途旅行當「空中飛人」是一大挑戰，多數時間孤單一人，必須獨自克服低潮、適應場地。

徐薇淩本週在加州，備戰17日開打的美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）洛杉磯錦標賽。30歲的她從2015年起取得LPGA參賽資格，曾在2021年拿下生涯首冠，目前世界排名141。

徐薇淩7歲開始打高爾夫，青少女時代已立定志向，17歲赴美發展，朝向職業選手的夢想邁進。

她受訪分享最初愛上高球的心情：「小時候個性小小的愛現，能在大比賽登場，有機會上電視，到世界上很多很酷的地方比賽，專心做好一件事，這些都很吸引我。」

有機會到處旅行，這是LPGA選手光鮮亮麗一面，但徐薇淩向中央社記者分享較不為人知的幕後故事，征戰世界各地11年的她坦言，旅行同時也是最大挑戰。

LPGA賽事遍布世界各地，長途旅行是對選手身體與心理的雙重挑戰，除了必須面對時差、短時間適應場地，更困難的是，徐薇淩多數時間是單獨旅行，必須獨自一人面對場上與場外的挑戰。

徐薇淩舉例，這個星期在洛杉磯比賽之後，下星期將飛往德州休士頓，接著再下週則要到猶他州比賽。她形容，星期一移動日經常走得匆忙，好像逃難一樣，到下一個賽事城市後，必須把握一天左右練習時間，熟悉場地。

高爾夫球賽事，場地扮演關鍵角色。徐薇淩說每週征戰不同場地，各場地特色大不同；這週在沙漠當中比賽，下一週可能換到森林中的球場，選手不僅適應力要強，身體又承受著時差的疲勞感。

更不用說，租車出問題、機票遭取消改期、天候因素影響練習的種種變化，這都是選手在場外必須處理的外務。

單獨旅行、面對比賽壓力，徐薇淩在這10年之間學會了克服低潮，找回初心。她說，打LPGA這條路是非常孤單的，狀況不好的時候經常懷疑自己，腦子冒出許多負面想法，但她說不斷回歸初心是她克服低潮的方法。

徐薇淩告訴自己：「剛來美國的時候，我什麼都沒有，現在一點一滴打了這麼多年，這些經驗累積下來，一定可以幫助我走過這一次的困境。學著拋開太多想法，好好一桿一桿打下去，我相信低潮都會過去。」