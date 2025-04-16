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桌球世界盃／錯過4局點 林昀儒不敵奧恰洛夫遭淘汰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林昀儒。 美聯社
林昀儒。 美聯社

ITTF世界盃桌球賽今天進行分組賽最終日賽程，壓軸登場的我國名將「小林同學」林昀儒，面對世界排名25的德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），首局錯過2個局點，有機會拿下勝利的第4局又浪費2個賽點機會，最終以局數1：3吞敗，無緣晉級16強淘汰賽。

ITTF世界盃桌球賽只有單打，男、女單各16組，每組3人，分組預賽每場都打4局，只有分組龍頭可以晉級16強淘汰賽；林昀儒和奧恰洛夫首戰碰沒有世界排名的地主陳梓賢都是直落4拿下，且失分都相同，今天對決成分組龍頭之爭，且每一分都可能攸關晉級結果。

過去兩人對陣，林昀儒取得6勝3敗優勢，但其中一敗就是東京奧運銅牌戰，林昀儒錯過4個賽末點下與銅牌擦身而過。今天再碰頭，首局分數就拉鋸，林昀儒率先取得10：9的局點機會，但錯過2次拿下局數的機會，讓奧恰洛夫以14：12先馳得點。

林昀儒第二局以11：8拿下，第三局更取得7：4領先，但奧恰洛夫喊出暫停後連拿4分反超，換林昀儒申請暫停；恢復比賽後林昀儒也連拿2分，但讓奧恰洛夫先拿到局點，林昀儒雖瓦解第一個危機，奧恰洛夫把握住第2個局點機會，以12：10再下一城。

決勝局林昀儒又取得2個局點機會，但第一個沒把握，13：12領先時現場燈光出現問題，分數取消重打，奧恰洛夫先追平，局末點時更出現幸運擦網球，硬是以15：13逆轉，以局數3：1淘汰掉林昀儒。

中華隊共有3男、3女參賽，率先登場的「一姊」鄭怡靜取得分組龍頭，晉級16強淘汰賽，今天吞敗的簡彤娟和黃怡樺止步分組賽；「柚子」高承睿局數1：3不敵斯洛維尼亞約爾吉奇（Darko Jorgic），沒能延續旅程，世界排名57的馮翊新上演大驚奇，今天從世界排名第6、巴黎奧運男單奪銅的法國名將勒布朗（Félix Lebrun）手中搶下2局，比較得失分後更登上分組龍頭，遞補進男單名單就直闖16強，爆出今年世界盃大冷門。

中華隊 林昀儒 簡彤娟

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