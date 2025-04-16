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桌球世界盃／遞補寫黑馬驚奇！馮翊新拍下奧運銅牌晉級16強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
ITTF世界盃桌球賽今天進行分組賽最終日賽程，最後一刻遞補進入男單名單的我國好手馮翊新，連兩天上演「下剋上」戲碼。新華社資料照
ITTF世界盃桌球賽今天進行分組賽最終日賽程，最後一刻遞補進入男單名單的我國好手馮翊新，連兩天上演「下剋上」戲碼。新華社資料照

ITTF世界盃桌球賽今天進行分組賽最終日賽程，最後一刻遞補進入男單名單的我國好手馮翊新，連兩天上演「下剋上」戲碼，今天面對排名高居第6、巴黎奧運男單奪銅的法國名將勒布朗（Félix Lebrun）更是先輸2局再拿下2局，比較勝負分後奪下分組龍頭，淘汰勒布朗、進入16強淘汰賽，寫下黑馬驚奇。

22歲的馮翊新在昨天公布的最新世界排名從60小升3席到第57位，在台灣僅次於世界排名15的「小林同學」林昀儒和排名27的「柚子」高承睿，今年遞補獲得參加世界盃機會，前天首戰當時世界排名33的丹麥林德（Anders Lind）就以3：1拿下勝利，今天碰18歲的勒布朗再度展現競爭力，儘管第一局以9：11失守，第二局又錯過一個局點，遭勒布朗12：10逆轉，第三局在3：3時連拿4分，以11：8局數開張。

勒布朗碰林德同樣以局數3：1取勝，馮翊新今天若將局數戰平就有機會晉級，決勝第四局台將代表也把握住機會，在4度平手下以11：7拿下勝利，奪勝都下激動跪地慶祝。

ITTF世界盃桌球賽只有單打，男、女單各16組，每組3人，分組預賽每場都打4局，只有分組龍頭可以晉級16強淘汰賽；勒布朗和馮翊新同樣拿下5局、失3局，比較得失分後由馮翊新搶下分組龍頭，爆冷淘汰掉勒布朗，成為今年世界盃大黑馬。

馮翊新也成第2位晉級淘汰賽的台將，早上率先登場的「一姊」鄭怡靜先出線，接續出賽的巴黎奧運國手簡彤娟捐挑戰戰世界排名第一的中國大陸「世界球后」孫穎莎雖吞敗，但第四局以11：7搶下，仍有收穫；「柚子」高承睿局數1：3不敵斯洛維尼亞約爾吉奇（Darko Jorgic），40歲老將黃怡樺連輸4局不敵日本好手伊藤美誠，雙雙無緣淘汰賽。

壓軸出賽的「小林同學」林昀儒，今天晚上10點將和36歲的德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）爭分組龍頭，重演巴黎奧運銅牌戰對決。

林昀儒 高承睿

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