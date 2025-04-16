推動東海岸運動觀光 三大賽事串連

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處今天於台東娜路彎酒店舉辦「2025東海岸運動觀光系列活動」台東場行銷宣傳記者會，今年以運動觀光品牌「旅動 東海岸」辦理長濱金剛雙浪馬拉松、秀姑巒溪泛舟鐵人三項主題活動，擴大串聯國家發展委員會、花東縱谷國家風景區管理處、台東縣政府及在地鄉公所，從4月起推出跑前訓練營、雙層觀光巡迴巴士體驗及周邊特色遊程等一系列規劃，來迎接今年夏天。

記者會現場嘉賓雲集，包括立法委員林倩綺、台東縣議會議長吳秀華、長濱鄉公所鄉長李光蘭、長濱鄉民代表會主席梁秀貞等都出席響應，林倩綺表示，台東的自然景觀得天獨厚，未來希望能吸引更多人參加馬拉松及泛舟活動，享受台東陸地與海洋的美麗；議長吳秀華強調跨機關合作的重要性，希望能推出更多富有創意的地方特色活動；長濱鄉鄉長李光蘭更宣布於馬拉松賽道加碼提供在地特色補給品，讓活動充滿驚喜與魅力。

東管處林維玲處長表示，今年活動利用雙層巴士讓選手們能以不同的角度欣賞東海岸及縱谷的美麗，且與國家發展委員會合作的跑前暖身訓練營，透過移地訓練、無毒健康飲食、正確觀念運動療養，讓長濱鄉不僅只是一日熱血活動，更是東海岸健康生活的基地；與台東縣政府合作的馬到成功168達人帶路活動，以及東海岸水域活動建設，都將讓東海岸陸地及海洋的美麗推廣給遊客。活動代言人舒舒首次轉戰路跑就參與金剛馬半馬組，感受到自行車與跑步很大的不同，是一場與自己對話打氣的運動，相信在美麗的東海岸上跑步時更能深刻體會。