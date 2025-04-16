王楊嬌體育賽事創紀錄獎納入國高中選手 最高獎金100萬

為鼓勵我國運動選手持續突破自我極限，由公益信託王楊嬌信望愛基金攜手財團法人大眾教育基金會共同舉辦的「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」，今年持續辦理，並首次納入國、高中選手，凡選手參賽具有客觀成績紀錄的田徑、游泳或是舉重及場地自由車，且符合公益信託王楊嬌信望愛基金公告的指定競賽項目，其參賽成績打破全國紀錄，將享有與奧運選手同等殊榮，獎金高達100萬元。

公益信託王楊嬌信望愛基金，始終秉持「信、望、愛」的精神，長年致力於慈善與社會關懷，累計捐助超過30個公益團體，2024年設立「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」，希望鼓勵選手們在運動場上能不畏艱難、勇於挑戰極限，藉此拋磚引玉，期許為社會樹立更多正向典範。

財團法人大眾教育基金會40年來為偏鄉及經濟弱勢學童，提供獎助學金與課後陪讀班，且積極推動多元學習與品格教育。近年來，大眾教育基金會有感於國內體育風潮興起，並大力配合教育部推動全民體育，期待為台灣體壇培育出更多具國際競爭力的優秀人才。

19日即將在台南舉辦「全國中等學校運動會」，今年度創紀錄獎首度針對青少年選手，增列破（創）大會紀錄獎項，有鑑於體育人才的培育大都從幼苗階段啟程，過程中家庭、學校與社會的鼓勵及支援，將是選手們邁向巔峰的重要動力。

本次創紀錄獎獎項範圍如下: ㄧ、破全國紀錄： 具中華民國國籍、於2025年國際或國內比賽中，在公告指定競賽項目中打破全國 紀錄的選手，可獲得 100萬元獎金與榮譽獎座。 二、國、高中生選手破(創)大會紀錄： 具中華民國國籍，於「114年全國中等學校運動會」中，在指定競賽項目中打破 或創下大會紀錄的選手，將獲得 10萬元獎金與獎牌（或獎狀）。

公益信託王楊嬌信望愛基金諮詢委員暨獎項發起人簡民惠說：「奧運是所有運動員的夢想與榮耀殿堂，每位選手的成就背後，都有令人動容的奮鬥故事。然而，許多青少年運動員因缺乏訓練資源與社會關注，往往無法堅持至終點。」

簡民惠強調，「本屆獎項特別擴大對青少年選手的支持，盼藉由實質獎勵，鼓舞他們堅持夢想，發揮潛能。我們期盼更多台灣選手勇於挑戰極限，締造體壇新紀錄。唯有先打破台灣紀錄，才有機會挑戰世界紀錄，邁向更高榮耀。」