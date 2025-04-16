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奧運／2028比賽場地公布 棒球將於道奇球場舉行

中央社／ 洛杉磯15日綜合外電報導
洛杉磯道奇主場。 法新社
洛杉磯道奇主場。 法新社

主辦單位在今天宣布2028洛杉磯奧運的賽場配置，棒球項目將在世界大賽冠軍洛杉磯道奇主場舉行，衝浪選手則期待在聖克里門提（San Clemente）乘風破浪、登上頒獎台。

各項比賽分布於大洛杉磯地區，沙灘排球在阿拉米托斯海灘（Alamitos Beach）舉行，壁球則將在環球影城園區（Universal Studios Lot）首次於奧運亮相。

鐵人三項選手將在威尼斯海灘（Venice Beach）大顯身手；板球睽違百餘年重回奧運，將於波莫納（Pomona）的露天廣場登場；排球賽事則會在安那罕（Anaheim）舉辦。

拳擊也在2028年重返奧運，頭幾輪比賽場地位於孔雀劇院（Peacock Theatre），決賽地點則是在洛杉磯市中心的體育館。

路透社報導，洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）表示：「作為2028奧運的地主，洛杉磯將成為歷史上第3個舉辦過3次夏季奧運會的城市，而這些比賽會場將為全球的觀眾展示出我們城市最精采的一面。」

第34屆夏季奧運將於2028年7月14日至30日於洛杉磯舉行。洛城也曾在1932、1984年兩次舉辦夏季奧運會。

洛杉磯也將成為繼倫敦（1908年、1948年、2012年）和巴黎（1900年、1924年、2024年）後，第3個3次舉辦夏季奧運的城市。

奧運 道奇

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