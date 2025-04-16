路跑／台中第49屆萬人健行熱鬧登場 超萌神秘嘉「兵」快閃驚喜現場！

由臺中市政府運動局與維他露基金會攜手主辦的「臺中市第49屆萬人健行大會」，日前於4/12（六）清晨盛大登場！這場持續舉辦49年的健走盛會，年年免報名費，更鼓勵全民走出戶外、遠離3C、擁抱自然，養成規律運動的健康習慣。從中臺科技大學為起點，健走7公里的綠意步道，吸引上萬名民眾扶老攜幼熱情參與，現場充滿朝氣與笑聲。活動中更安排一場驚喜彩蛋，一位神秘嘉「兵」悄然現身，快閃現場為健走的民眾加油打氣，瞬間成為眾人矚目的焦點，掀起陣陣驚呼與歡笑。活動歷年人氣王「舒跑跑仔」與新朋友「S弟」也同場現身，以活潑可愛模樣和大家互動、跳舒跑健康操，讓無數大小朋友都直呼超可愛，活動現場洋溢著滿滿的童趣與歡樂健康的氛圍。

為感謝臺中市民熱情參與，今年特別加碼參加民眾可獲得限量「超萌小兵跑仔運動帽」，兼具實用與收藏價值，成為本屆健走最熱門紀念品之一。民眾在享受健走樂趣的同時，也能留下獨一無二的美好回憶。活動現場還規劃了熱鬧的舞台區與趣味攤位遊戲，讓大朋友、小朋友都能盡情玩樂。最令人期待的摸彩活動更是引爆熱烈歡呼，豪華獎品包含筆電、大坑商圈消費券、旅行背包等，讓許多幸運民眾滿載而歸！

舒跑娃娃帶跳健康操。 圖／主辦單位提供

完成健行後，民眾也紛紛來到「舒跑無限暢飲區」，即時補充水分與電解質，迅速恢復體力，感受運動後的暢快與滿足！不少人自備環保水壺，一邊補水、一邊分享健行趣事，現場氣氛熱烈，洋溢著健康與快樂的氛圍。

健行活動不僅能強健身體，還能讓人從日常的忙碌中放慢步調，感受戶外的美好，無論是親子共遊、好友相約，或是長輩健走，都能享受一場身心舒暢的春日運動體驗。「臺中市第49屆萬人健行」 在熱情與汗水中圓滿落幕！主辦單位維他露基金會也預告，明年將帶來更多驚喜的內容，歡迎大家繼續相約，一起健走迎健康！

參賽民眾熱情在拱門前合影。 圖／主辦單位提供