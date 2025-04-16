全中運／何偉竣接棒奪金任務 盼接上台灣男子舉重斷層

舉重是台南傳統強項，也是全中運的金牌重點項目之一，去年在兩個系統大內、東源國中各摘雙金之下，單屆全中運台南舉重就囊括5金，其中大內國中何偉竣，3月青年盃就三破青少男全國紀錄，擔任教練的前奧運國手陳涵彤更為他設下4年計畫，將朝著挑戰亞奧運舞台目標邁進。

55公分、49公斤的何偉竣與姊姊何盈禕是台南備受期待的舉重年輕好手，其中何盈禕今年已升上玉井工商，弟弟何偉竣今年才第一次參加全中運，就已經被視為國男組49公斤的金牌不二人選。

在全中運前於國訓舉行的青年盃舉重賽上，何偉竣締造了恐怖的抓舉80公斤、挺舉100公斤與總和180公斤成績，將台灣青少男49公斤總合紀錄一舉向上增加10公斤，挺舉竟能舉起他體重的一倍重量，讓大內國中教練、前奧運國手陳涵彤相當看好3到4年內有機會挑戰下一屆亞運。

大內舉重隊在民國100年興建了舉重館，旁邊便是選手的宿舍，陳涵彤說：「最早是讓選手住在教練的家裡，在我奧運退役後買下了一塊地供選手住宿，但在教練生病後沒辦法照顧到選手，最終才移到現在這個地方，平常都由我和生活輔導員來管理選手的住宿，每天晚上都要在10點準時就寢。」舉重館內有著「邁向奧運」的四個大字，也顯示出大內國中舉重隊更崇高的目標。

大內國中舉重隊成立近30年來，除了訓練出奧運國手陳涵彤、楊景翊外也訓練出不少世界盃好手，成績一向非常穩定，但其實大內舉重隊有超過一半以上選手都有隔代教養或是家境困難的問題，陳涵彤說：「大內舉重會出成績的祕訣跟學生住宿有離不開的關係，因為學生都住校，我們整天24小時都看得到人，不管他們在學校或家裡遇到什麼事，我們都可以很快處理，也不至於這些選手回到家後，受到家裡的影響而怠待，孩子們可以因材施教，這也是我們堅持舉重隊必須集中住宿管理的原因。」

大內舉重目前也已經完成大內國小、 大內國中和玉井工商三級制，選手在下午都得回到大內國中舉重館訓練，但大內舉重精兵制，國小3人、國中10人和高中6人，在何家姊弟何盈禕、何偉竣連創佳績後，陳涵彤的目標早已超越全中運，她說：「今年全中運，大內有3名選手，我估計很有機會拿下3金，過去大內目標都設定在國內，但現在更我們有更大的挑戰，偉竣有絕佳的舉重身材，這幾年台灣男子舉重有斷層的現象，我們希望可以透過大內將男子舉重可以重新銜接上。」

被外界封為「舉重巨物」的何偉竣，在小5時被父親跟著姐姐何盈禕一同送去學習舉重訓練，但姐弟矮小的身材很快就展現在舉重場上的天份，在陳涵彤的指導下，未來向亞奧運舞台衝擊早已經是師徒倆的願望，何偉竣說：「雖然舉重訓練是枯躁的，但我喜歡舉重，姐姐也有時會來指導我，透過舉重跟自己的對話，我也希望自己有朝一日可以讓上亞奧運的舞台。」