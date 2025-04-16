TPVL／簽下企排最佳舉球員 陳玠廷成天鷹首位加盟球員

職業排球聯盟TPVL台鋼天鷹隊今天宣布，正式簽下來自國立彰化師範大學的舉球好手陳玠廷，成為球隊首位加盟球員，身高178公分、體重75公斤的他，即將自大學畢業，卻早已在排球界嶄露鋒芒，成為備受矚目的年輕舉球新星。

在甫落幕的企業20年甲級排球聯賽中，陳玠廷以冷靜的場上判斷與穩定的傳球節奏，榮獲男子組「最佳舉球員」殊榮，實力備受肯定。此外，他也順利入選中華男排儲訓名單，未來可望代表國家征戰國際賽場。

台鋼天鷹球團表示，陳玠廷不僅擁有出色的場上視野與傳球手感，更展現出沉著穩健與優異的大局觀。他的加入，將為球隊注入穩定節奏，也象徵球團對新賽季戰力布局的信心與決心。

談到加入職業球隊的心情，陳玠廷說：「能夠成為台鋼天鷹的一員，我感到非常開心。對我來說，職業聯賽是更高的舞台，也是更高強度的比賽。我很期待能與更多頂尖球員與隊伍交手，從中學習、成長，也挑戰自己。」

而身為舉球員，陳玠廷也清楚肩上的責任：「我會盡快與隊上的攻擊手們建立默契，讓整體進攻更加流暢，希望能幫助球隊在新賽季有個好的開始。」