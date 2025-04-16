桌球世界盃／對球后連拿6分！簡彤娟突破魔王孫穎莎

ITTF世界盃桌球賽今天進行分組賽最終日賽程，巴黎奧運國手簡彤娟挑戰世界排名第一的中國大陸「世界球后」孫穎莎雖吞敗，但第四局以11：7搶下，成今年參加世界盃一大亮點。

ITTF世界盃桌球賽只有單打，男、女單各16組，每組3人，分組預賽每場都打4局，只有分組龍頭可以晉級16強淘汰賽；中華隊共派出3男、3女出征，今天率先登場的我國「一姊」鄭怡靜以3：1擊敗泰國薩薇塔布（Suthasini Sawettabut），搶下分組龍頭。

簡彤娟接棒出賽，面對尋求衛冕的孫穎莎，簡彤娟前3局雖只各拿6分、3分和5分，但第四局5：7落後下展現抗壓力，可以和孫穎莎多拍對峙，直接打出一波連拿6分攻勢，以11：6搶下最後一局，雖無緣晉級但打出漂亮的收尾內容。

接續的台將出賽部分，「柚子」高承睿下午5點戰斯洛維尼亞約爾吉奇（Darko Jorgic），40歲老將黃怡樺晚上6點20分碰日本好手伊藤美誠，補進男單名單的馮翊新晚上7點戰世界排名高居第6的法國名將勒布朗（Félix Lebrun），壓軸出賽的「小林同學」林昀儒晚上10點對決36歲的德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）。