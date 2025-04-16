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北市府前廣場花5天改造 5/18迎世壯運沙灘排球

中央社／ 台北16日電
2025雙北世界壯年運動會執行辦公室介紹賽事亮點，世壯運發言人郭音蘭（右）指出，台北市政府前廣場會花費120小時、鋪上1000公噸的沙，在5月18日至21日化身為符合國際標準的沙灘排球場。中央社
2025雙北世界壯年運動會執行辦公室介紹賽事亮點，世壯運發言人郭音蘭（右）指出，台北市政府前廣場會花費120小時、鋪上1000公噸的沙，在5月18日至21日化身為符合國際標準的沙灘排球場。中央社

雙北世壯運將登場，屆時國父紀念館將成為定向越野賽場，台北市政府前廣場則會花費120小時、鋪上1000公噸的沙，在5月18日至21日化身為符合國際標準的沙灘排球場。

2025雙北世界壯年運動會執行辦公室今天向媒體介紹賽事亮點，世壯運發言人郭音蘭表示，5月17日到30日期間，將有35種運動在7縣市的61個場館舉辦。

郭音蘭指出，除了台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜將各自率隊以壘球一較高下，還有中職退役球星周思齊組成新球隊GOATBROS參與棒球賽事，歌手蕭煌奇則報名柔道，而「柔道男神」楊勇緯將擔任教練劉文等的教練，有望見到師徒角色互換的場邊互動。

不僅名人選手有看頭，郭音蘭說，賽事場地也是城市行銷一環，台北市定古蹟國父紀念館將在5月22日至23日化身定向越野場地，台北市政府前廣場則會成為配備淋浴間、觀眾席等符合國際標準的沙灘排球場。

她指出，這座期間限定的沙灘排球場預計5月13日起逐漸成形，花費120小時鋪上1000公噸的沙，待5月18日至21日賽程結束後，再花費2天時間恢復原狀。

世壯運執行辦公室表示，詳細交通管制、配套措施及名人選手賽程將擇期公布，歡迎民眾到場觀賽，替參賽者加油打氣。

世壯運 周思齊 排球

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