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13歲奪金！竹東國中趙子靚獲U15跆拳道冠軍 陳詩欣接機

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
趙子靚來自新竹縣賽夏族，年僅13歲，長期為新竹縣體育會跆拳道委員會重點培訓選手，屢次代表新竹縣出征全國性賽事並屢創佳績。圖／縣府提供
趙子靚來自新竹縣賽夏族，年僅13歲，長期為新竹縣體育會跆拳道委員會重點培訓選手，屢次代表新竹縣出征全國性賽事並屢創佳績。圖／縣府提供

新竹縣竹東國中趙子靚代表中華隊參加U15運動會，在跆拳道女子37公斤級項目拿下金牌，這是她第一次出國比賽，新竹縣長楊文科和跆拳道金牌選手陳詩欣，昨晚特地到機場接機，趙子靚哽咽表示「感謝所有支持她的人，她會繼續努力！」 

趙子靚來自新竹縣賽夏族，年僅13歲，長期為新竹縣體育會跆拳道委員會重點培訓選手，屢次代表新竹縣出征全國性賽事並屢創佳績。U15世中運跆拳道國手們昨晚返抵國門，新竹縣長楊文科、竹東鎮長郭遠彰、五峰鄉長秋維書與親友團等，逾40人手舉紅布條、海報接機，趙子靚露出燦笑，隨後看見父母、奶奶一擁而上，忍不住淚崩，場面溫馨感人。 

楊文科親自送上趙子靚最愛的棒棒糖和皮皮獅玩偶，他表示趙子靚個子不大，碰到個子比她更高大的對手，表現十分冷靜，用銳利的眼神看出對手破綻，一舉將對手擊倒非常不容易。這次也特別安排「金牌見金牌、一棒接一棒」，邀請雅典奧運跆拳道金牌國手陳詩欣接機，鼓勵後起之秀持續努力更顯意義，縣府也將頒發獎勵金給優秀選手及其教練，期盼他們再創佳績。 

趙子靚說，謝謝一路上支持她的人，也感謝看不起她的人，因為有他們，她才能一直努力，訓練過程很辛苦，但努力才會有成果，她會都會努力向上，再拿金牌。 

竹東國中指導教練黃彥皓、薛肇璿一路陪伴趙子靚踢進國際賽。黃彥皓表示，趙子靚在這次U15世中運的表現，有將平時訓練的成果發揮得很好，此次以青少年組國手出賽獲獎，接下來將以青年組國手目標前進。 

陳詩欣笑說，第一次幫人接機，希望給年輕選手勇往直前的力量。看賽事直播，趙子靚展現原住民拚搏的優勢與努力奮鬥的過程，競技性選手運動傷害多，距離子靚升上大學成為奧運國手還有漫漫長路，提醒要學會自我保護，締造國際成績，有一日也能突破她的紀錄。

新竹縣長楊文科和跆拳道金牌選手陳詩欣，昨晚特地到機場接機，趙子靚哽咽表示「感謝所有支持她的人，她會繼續努力！」。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科和跆拳道金牌選手陳詩欣，昨晚特地到機場接機，趙子靚哽咽表示「感謝所有支持她的人，她會繼續努力！」。圖／縣府提供
新竹縣竹東國中趙子靚代表中華隊參加U15運動會，在跆拳道女子37公斤級項目拿下金牌。圖／縣府提供
新竹縣竹東國中趙子靚代表中華隊參加U15運動會，在跆拳道女子37公斤級項目拿下金牌。圖／縣府提供

中華隊 跆拳道

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