桌球世界盃／連勝泰將 鄭怡靜奪分組龍頭闖16強淘汰賽

ITTF世界盃桌球賽今天進行分組賽最終日賽程，率先登場的我國「一姊」鄭怡靜面對泰國薩薇塔布（Suthasini Sawettabut），延續過往對戰全勝紀錄，以局數3：1拿下勝利，取得唯一晉級淘汰賽的分組龍頭資格。

ITTF世界盃桌球賽只有單打，男、女單各16組，每組3人，分組預賽每場都打4局，只有分組龍頭可以晉級16強淘汰賽；中華隊共派出3男、3女出征，所有選手首戰都奪勝，今天形同晉級關鍵戰。

最早出場的鄭怡靜昨天直落4擊敗南韓19歲對手金娜英，今天碰薩薇塔布第一局就連拿5分，一路領先下以11：5先下一城。

第二局鄭怡靜再以11：8拿下，提前取得分組龍頭身份；鄭怡靜乘勝追擊，第三局以11：8拿下，第四局雖以9：11讓出，仍以局數3：1搶下16強淘汰賽門票。

鄭怡靜奪勝後，巴黎奧運隊友簡彤娟接棒出賽，預計下午1點10分對決中國大陸「世界球后」孫穎莎，「柚子」高承睿下午5點戰斯洛維尼亞約爾吉奇（Darko Jorgic），40歲老將黃怡樺晚上6點20分碰日本好手伊藤美誠，補進男單名單的馮翊新晚上7點戰世界排名高居第6的法國名將勒布朗（Félix Lebrun），壓軸出賽的「小林同學」林昀儒晚上10點對決36歲的德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）。