快訊

綠共諜之妻曾是總統府憲兵 顧立雄：相信國防部沒人涉入

MLB／鄭宗哲大聯盟之旅倒數 海盜工具人復健賽開轟

台灣虎航復活節優惠全航線100元起 尊榮虎10點開搶

聽新聞
0:00 / 0:00

LPGA／高爾夫磨練心智 台灣一姐錢珮芸：最基本的最難

中央社／ 洛杉磯15日專電
台灣高爾夫女將錢珮芸。 中央社
台灣高爾夫女將錢珮芸。 中央社

征戰美國高爾夫賽事，「台灣一姐」錢珮芸接受中央社訪問，談到這項運動考驗意志力，「最基本的最難，也是選手每天要做的事」。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）洛杉磯錦標賽17日將開打，進行4天賽程。錢珮芸今天到球場練習時，接受中央社訪問。34歲的錢珮芸在LPGA擁有7年資歷，世界排名101是目前排名較前的台灣女將。

錢珮芸與高爾夫結緣，走上職業選手的路，來自年幼參加夏令營，能把球打得遠，受到教練稱讚。如今身為職業選手，與世界各國好手競爭，錢珮芸體會到打球的藝術必須身心合一。

錢珮芸表示，職業舞台競爭激烈，要維持自身的競爭力，維持良好的體能狀態是一大關鍵；一旦體能下滑，開始打得不好，成績很容易跟著往下掉。錢珮芸今年與新的體能教練合作，持續加強體能。

打高爾夫需要體能，更磨練心智，考驗選手在場上面對挫折的韌性。錢珮芸分享心法：「你必須專注當下，但又不要太在意，當結果不如預期，就要立刻去接受它，不要讓它在腦海裡停留太久。」

錢珮芸說，身為高爾夫選手，幾乎每一桿都有機會遇到挫折，有時候會想「準備這麼多、訓練這麼久，怎麼會沒打好，心情上難免會受影響」，但她告訴自己，每一次比賽、每一次揮桿也都是學習的機會，讓自己得到成長的養分。

「最基本的，也是最難的。」錢珮芸分享她打球多年的心得。她說：「身為選手必須一直複製同樣一個動作，我覺得這是很難得，但這也是我們每天練習都要做的事。」

錢珮芸鼓勵年輕選手，勇敢踏出舒適圈到國外比賽，「出國比賽一定會有壓力，每一次面對壓力，你就知道自己需要什麼，然後再去調整，像我一直再加強推桿的細膩度，一步一步能讓自己變得更好」。

LPGA 錢珮芸 高爾夫

延伸閱讀

美國名人賽／史上第6人生涯大滿貫 麥克羅伊激動：美夢成真

高爾夫球員比一般人多活5年 權威教授解密關鍵「每日花2小時延壽」

傷人也傷己！關稅讓川普身價不到一周蒸發5億美元

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

相關新聞

LPGA／高爾夫版林家正 台灣女將林子涵展開首戰

台灣高爾夫女將林子涵在美國大學表現優異，畢業後進入職業體系，2天後將展開LPGA生涯首戰，一步一步實現為國爭光的夢想，進...

LPGA／高爾夫磨練心智 台灣一姐錢珮芸：最基本的最難

征戰美國高爾夫賽事，「台灣一姐」錢珮芸接受中央社訪問，談到這項運動考驗意志力，「最基本的最難，也是選手每天要做的事」

擊劍／2025世青男銳團48隊參賽 中華隊力戰闖進16強

中國無錫舉行的2025世青擊劍錦標賽，在15日進入尾聲，最後一天男銳團的賽事，共有48隊來自世界各地優秀的青年選手參賽。 中華隊首戰以45:32戰勝新加坡與歐洲勁旅匈牙利爭8強門票，對手在最後1棒派

HVL／甲級決賽移師屏東體育館 24日恢復比賽

113學年度高中排球聯賽甲級決賽日前因場地有安全疑慮問題而延後舉辦，高中體總今天表示，確定將於4月24日、25日在屏東縣...

桌球世界盃／延續台將完美勝率 鄭怡靜直落4解決19歲韓將

身為ITTF世界盃桌球賽壓軸登場的台將，我國「一姊」鄭怡靜今天延續隊友們的首戰百分百勝率，直落4拍下南韓19歲小將金娜英...

全中運／台南「小蠻牛」陳冠守拚復仇 放眼國際職業賽

雖然僅有167公分、57公斤的普通身材，但台南長榮中學網球選手陳冠守已經締造許多項台灣第一紀錄，包括去年世界中學生運動會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。