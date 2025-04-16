LPGA／高爾夫磨練心智 台灣一姐錢珮芸：最基本的最難

征戰美國高爾夫賽事，「台灣一姐」錢珮芸接受中央社訪問，談到這項運動考驗意志力，「最基本的最難，也是選手每天要做的事」。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）洛杉磯錦標賽17日將開打，進行4天賽程。錢珮芸今天到球場練習時，接受中央社訪問。34歲的錢珮芸在LPGA擁有7年資歷，世界排名101是目前排名較前的台灣女將。

錢珮芸與高爾夫結緣，走上職業選手的路，來自年幼參加夏令營，能把球打得遠，受到教練稱讚。如今身為職業選手，與世界各國好手競爭，錢珮芸體會到打球的藝術必須身心合一。

錢珮芸表示，職業舞台競爭激烈，要維持自身的競爭力，維持良好的體能狀態是一大關鍵；一旦體能下滑，開始打得不好，成績很容易跟著往下掉。錢珮芸今年與新的體能教練合作，持續加強體能。

打高爾夫需要體能，更磨練心智，考驗選手在場上面對挫折的韌性。錢珮芸分享心法：「你必須專注當下，但又不要太在意，當結果不如預期，就要立刻去接受它，不要讓它在腦海裡停留太久。」

錢珮芸說，身為高爾夫選手，幾乎每一桿都有機會遇到挫折，有時候會想「準備這麼多、訓練這麼久，怎麼會沒打好，心情上難免會受影響」，但她告訴自己，每一次比賽、每一次揮桿也都是學習的機會，讓自己得到成長的養分。

「最基本的，也是最難的。」錢珮芸分享她打球多年的心得。她說：「身為選手必須一直複製同樣一個動作，我覺得這是很難得，但這也是我們每天練習都要做的事。」

錢珮芸鼓勵年輕選手，勇敢踏出舒適圈到國外比賽，「出國比賽一定會有壓力，每一次面對壓力，你就知道自己需要什麼，然後再去調整，像我一直再加強推桿的細膩度，一步一步能讓自己變得更好」。