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擊劍／2025世青男銳團48隊參賽 中華隊力戰闖進16強

聯合新聞網／ 綜合報導
世青男銳選手李讓/耀達建設、邱聖軒、林哲群、陳秉濬。現場家長提供
世青男銳選手李讓/耀達建設、邱聖軒、林哲群、陳秉濬。現場家長提供

中國無錫舉行的2025世青擊劍錦標賽，在15日進入尾聲，最後一天男銳團的賽事，共有48隊來自世界各地優秀的青年選手參賽。

中華隊首戰以45:32戰勝新加坡與歐洲勁旅匈牙利爭8強門票，對手在最後1棒派出了歐錦冠軍Pelle，我國小將李讓雖連追3分仍不敵匈牙利，以1分飲恨。

在爭取9-16名時，遇爆冷門輸給愛沙尼亞的第一種子埃及，仍無法突破困境中華隊以40:30落後10分，埃及最後1棒派出本屆世青個人金牌ELSAYED，我國則仍由小將李讓應戰，面對世界頂尖高手李讓連趕8分、打了一波10:2的高潮，只差了2分，在時間壓力下不敵埃及，最終在贏了瑞士後取得第15名的成績。

中華台北代表隊。現場家長提供。
中華台北代表隊。現場家長提供。

王三財老師、選手李讓。達永開發-耀達建設提供
王三財老師、選手李讓。達永開發-耀達建設提供

蘇勇丞教練、選手李讓。達永開發-耀達建設提供
蘇勇丞教練、選手李讓。達永開發-耀達建設提供

比賽現場。達永開發-耀達建設提供
比賽現場。達永開發-耀達建設提供

比賽現場。達永開發-耀達建設提供
比賽現場。達永開發-耀達建設提供

比賽現場。達永開發-耀達建設提供
比賽現場。達永開發-耀達建設提供

比賽現場。達永開發-耀達建設提供
比賽現場。達永開發-耀達建設提供

比賽現場。達永開發-耀達建設提供
比賽現場。達永開發-耀達建設提供

比賽現場。達永開發-耀達建設提供
比賽現場。達永開發-耀達建設提供

匈牙利 埃及 愛沙尼亞 新加坡 金牌

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